Atp Miami - Berrettini lotta ma la spunta Murray. Cobolli e Vavassori avanzano

Ha lottato come un leone e può, nel complesso, ritenersi soddisfatto del livello di tennis espresso e della prestazione. Matteo Berrettini, nonostante un set di vantaggio, si è dovuto arrendere ad Andy Murray e uscire subito di scena al Miami Open.

'The Hammer' ha approcciato nel migliore dei modi il match, riuscendo a essere aggressivo col servizio su una superficie non così veloce e a non risultare troppo falloso. Lo scozzese, al contrario, ha sofferto e sbagliato più del suo avversario: il servizio perso in apertura di gara è costato carissimo al 36enne di Glasgow, che non ha recuperato lo svantaggio e ha dovuto cedere il primo set per 6-4.

Nel secondo Murray ha provato a cambiare l'inerzia dell'incontro e nel sesto lunghissimo gioco ha ottenuto un pesantissimo break, confermato in battuta nel game successivo. Sotto 5-2 un grande spavento per Berrettini, che ha avuto un piccolo malore ed è quasi svenuto.

Il match è stato momentaneamente sospeso e, dopo qualche attimo di paura, l'azzurro ha recuperato le forze per poter proseguire. Andy non ha avuto problemi a chiudere in suo favore e allungare la battaglia al terzo decisivo parziale (6-3).

Il 27enne ha pagato a inizio del set quel momento di calo fisico e un po' di stanchezza reduce dalle recenti gare a Phoenix. Murray ne ha approfittato e si è portato a casa la vittoria al termine di una combattutissima partita (6-4).

Due belle vittorie per gli azzurri

Flavio Cobolli, con una rimonta pazzesca, ha confermato il suo momento positivo e superato l'esordio della manifestazione in Florida. L'azzurro, nonostante fosse in svantaggio di un set contro Nishioka (perso addirittura per 6-1), non si è arreso e ha continuato a lottare.

La tenacia del ragazzo di Firenze, abile a non rimediare subito un break nel gioco di apertura del secondo parziale, ha dato i suoi frutti e messo alle strette il giapponese. L'italiano ha saputo alzare l'intensità del suo gioco e concesso soltanto un game all'avversario: con un perentorio 6-1, salvandosi complessivamente in due occasioni al servizio dopo aver annullato palle break, il 21enne è rientrato definitivamente in partita.

Il terzo set dell'incontro è stato invece equilibrato: Cobolli ha trovato il guizzo vincente sul 4-4, strappando in extremis la battuta a Nishioka, chiudendo poi il discorso nel game successivo (6-4). Venerdì sfiderà il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 30.

Tutto facile per Andrea Vavassori al primo turno dopo essere passato dalle qualificazioni. Il 28enne di Torino si è trovato di fronte un Pedro Cachin che non è mai riuscito a metterlo in difficoltà. L'argentino è ancora a secco di vittorie nel 2024 e questa serie negativa si è fatta sentire: il classe 1995 ha indirizzato subito il primo set con un doppio break (4-0), che gli ha consentito di ottenere il parziale col punteggio di 6-2.

Risultato replicato anche nel secondo, blindando la qualificazione al secondo turno: ad attenderlo ci sarà il connazionale Jannik Sinner.