Atp/Wta Miami - Shapovalov batte Darderi in tre set. Giorgi vince e si regala Swiatek

Sei degli otto tornei disputati nel circuito maggiore da Luciano Darderi - contando anche quelli in cui non ha superato le qualificazioni - si sono giocati sulla terra battuta. L'italo-argentino è cresciuto esprimendo il suo massimo potenziale sul rosso e dovrà ancora lavorare tanto per trovare la giusta attitudine sul cemento.

Alla sua prima apparizione nel main draw di un Masters 1000, il 22enne si è arreso con il punteggio di 3-6, 7-6( 3) , 4-6 a Denis Shapovalov lasciando il Miami Open all'esordio.

Giorgi vince e si regala Swiatek

Un doppio fallo - colpito sulla quinta palla break - ha impedito a Darderi di partire in discesa. Shapovalov si è preso i suoi rischi limitando però il numero di errori e, sul 4-2, ha brekkato nuovamente il rivale grazie a un fantastico rovescio.

Difficile accettare il fatto che la bellezza estetica dei colpi del canadese non sia accompagnata da una tenuta mentale all'altezza del talento posseduto. I 24 gratuiti regalati a Darderi hanno riaperto il match; gratuiti concentrati nel tie-break e nei momenti in cui avrebbe potuto incidere in risposta.

Il canadese ha cambiato passo e ritrovato la strada nel set decisivo. Dominando i suoi turni di battuta e fermando Darderi sull'1-1 al termine dello scambio più lungo della disputa, Shapovalov ha staccato il pass per il secondo turno e raggiunto Stefanos Tsitsipas.

Ottimo esordio per Camila Giorgi, capace di guadagnarsi una sfida molto interessante contro la numero uno WTA Iga Swiatek a Miami. L'azzurra ha travolto Magdalena Frech con un sonoro 6-4, 6-2. Nel set inaugurale è successo tutto nel terzo e nel quarto game.

Giorgi ha sorpreso la polacca in risposta colpendo un eccezionale rovescio lungolinea e cancellato tre pericolose palle break nel gioco successivo. La 32enne di Macerata ha protetto il vantaggio con grande attenzione e precisione fino al fatidico 6-4.

Anche nel secondo parziale ci ha pensato il terzo game a portare in vantaggio Giorgi: Frech ha affossato il dritto in rete commettendo un errore totalmente gratuito. Giorgi ha continuato a spingere da fondo campo e sul 3-1 raddoppiato sferrando un duro colpo all'avversaria e alla partita.

L'italiana avrà quindi la possibilità di misurarsi con Swiatek, reduce dal successo ottenuto a Indian Wells. Giorgi e Swiatek si sono già affrontate due volte in carriera: entrambe agli Australian Open.

Nel 2019 ha vinto Giorgi; nel 2021 Swiatek. Non c'è stato l'equilibrio che ci si aspettava tra Sloane Stephens e Angelique Kerber. La giocatrice di casa ha liquidato la tedesca con un severo 6-2, 6-3.