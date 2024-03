Entry List Atp Monaco - Zverev e Rune guidano il seeding. Presente Matteo Berrettini

© Kelly Defina-Getty Images

La stagione sul cemento americano è nel vivo, con Indian Wells appena concluso e Miami alle porte. Il calendario Atp però è fitto e senza sosta, e il tour si sposterà presto sulla terra europea. È stata infatti ufficializzata la entry list del BMW Open, torneo di categoria 250 che si disputerà dal 15 al 21 aprile sul rosso di Monaco di Baviera.

Nonostante sia in programma a seguire il Master 1000 di Montecarlo e in contemporanea al 500 di Barcellona, all’evento non mancano presenze di alto livello, come il padrone di casa Alexander Zverev e il due volte campione Holger Rune.

Entry List Atp 250 Monaco

Sulla terra bavarese, in uno dei tornei più antichi del circuito, si prospettano dunque sfide interessanti. Il tennista danese è reduce da un back to back nelle ultime due edizioni, battendo in finale l’olandese Botic Van De Zandschulp in entrambe le occasioni, e sarà la seconda testa di serie, alle spalle di Sasha Zverev.

Il tennista tedesco si è imposto in due edizioni consecutive del BMW Open tra il 2017 e il 2018, la prima delle quali battendo in finale Dominc Thiem, anch’esso tra gli iscritti al torneo grazie a una wild card.

Altro nome importante ed un unico italiano presente nel seeding è Matteo Berrettini. “The Hammer”, che sfrutterà una wild card per prendere parte al torneo, è impegnato a Miami e proverà a mettere qualche partita nelle gambe in vista della stagione sulla terra.

Nell’entry list figurano poi i nomi del già citato, due volte finalista, Van De Zandschulp, il tedesco Struff (testa di serie numero 3) e Felix Auger-Aliassime (4). Occhio infine ai Next Gen: presente la stella ceca Jakub Mensik, l’americano Alex Michelsen, reduce da ottimi risultati sul cemento e il 2008 serbo Dino Prizmic.