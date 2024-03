Entry list Atp Barcellona - Confermati Alcaraz e Nadal. Tre italiani in tabellone

© Clive Brunskill/Getty Images

Un evento molto atteso sulla terra rossa che ha sempre avuto il suo fascino. È stata pubblicata l'entry list ufficiale dell'Atp 500 di Barcellona, in programma da lunedì 15 a domenica 21 aprile. L'appuntamento richiamerà diversi Big in campo, addirittura 8 della top 20, e metterà in palio punti pesanti anche in ottica classifica.

A guidare il seeding ci sarà il campione in carica Carlos Alcaraz, che ha vinto le ultime due edizioni nella città spagnola. I principali rivali, secondo la graduatoria, saranno Andrey Rublev e Casper Ruud, così come non bisognerà sottovalutare il finalista uscente Stefanos Tsitsipas.

Tanta attesa per quei giocatori che prediligono questa superficie, fra tutti Lorenzo Musetti: il toscano, insieme a Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, difenderà i colori dell'Italia e proverà a ripetere o fare addirittura meglio della semifinale dello scorso anno.

I fan non vedono naturalmente l'ora di rivedere in campo Rafael Nadal, che grazie al ranking protetto è entrato di diritto nel tabellone principale. Sarà assente invece Jannik Sinner, che ha scelto di fermarsi una settimana in più dopo Monte-Carlo.

L'entry list completa

Carlos Alcaraz Andrey Rublev Casper Ruud Alex de Minaur Stefanos Tsitsipas Ugo Humbert Karen Khachanov Sebastian Baez Nicolas Jarry Lorenzo Musetti Jiri Lehecka Alejandro Davidovich Fokina Tomas Martin Etcheverry Cameron Norrie Borna Coric Jordan Thompson Arthur Fils Matteo Arnaldi Roman Safiullin Sebastian Ofner Daniel Evans Alexei Popyrin Emil Ruusuvuori Zhizhen Zhang Dusan Lajovic Daniel Altmaier Facundo Diaz Acosta Fabian Marozsan Tomas Machac Flavio Cobolli Roberto Carballes Baena Pavel Kotov Mackenzie McDonald Yoshihito Nishioka Jaume Munar Rafael Nadal (ranking protetto)

Ecco i primi 5 alternates, pronti a subentrare in caso di qualche rinuncia.