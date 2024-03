Jannik Sinner, pronto riscatto a Miami? La differenza di quote tra lui e Alcaraz

© Matthew Stockman/Getty Images

Archiviato da pochi giorni il primo Masters 1000 dell’anno, Indian Wells, è già tempo di proiettarsi ad un altro grande evento, tra i più attesi della stagione tennistica, Miami. Dalla California alla Florida, questa settimana si completerà il famosissimo Sunshine Double, diventato ormai tappa immancabile per i più grandi atleti del circuito.

A differenza del torneo che lo ha preceduto, ci sarà una grande assenza, quella di Novak Djokovic, che dopo essere uscito in malo modo, battuto dal nostro Luca Nardi, ha deciso di concedersi più tempo per recuperare da una forma fisica apparsa lontana dai suoi soliti standard.

Presenti invece Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che più di ogni altro stanno dimostrando di potersi contendere i trofei più importanti. Lo spagnolo, fresco vincitore di Indian Wells, ha recuperato fiducia nei suoi mezzi e non può che essere considerato il favorito numero uno per vincere anche Miami.

Se l’ex numero uno dovesse dar seguito alla sua campagna vincente in America si iscriverebbe ad un ristretto club di tennisti. Sono soltanto dieci i tennisti e le tenniste capaci di ottenere questo risultato: Steffi Graff (due volte), Kim Clijsters e Victoria Azarenka le uniche tre donne; Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic (in quattro occasioni) a livello maschile.

Favorito Alcaraz, seguono Sinner e Medvedev

I bookmakers credono in Alcaraz e quotano una sua vittoria a 3. Subito dietro di lui vediamo Sinner, unico tennista, insieme a Djokovic, capace di tenergli testa e giocare alla pari negli ultimi anni.

L’azzurro pur avendo perso un po’ di terreno rispetto alla scorsa settimana, gode comunque di grande considerazione da parte delle maggiori agenzie di scommesse, che pagano la sua vittoria dai 3.25 al 3.75 volte la posta.

Il tennista di San Candido difenderà i 600 punti scaturiti dalla finale giocata l’anno scorso e persa contro Medvedev. E’ datata un anno fa l’ultima vittoria del russo, che non vince contro l’italiano proprio da quella occasione.

Da quel momento 4 match con altrettante sconfitte per lui. E’ quotato a 6 il successo del moscovita, che nel corso della sua carriera non è ancora mai riuscito a vincere un trofeo per due volte.