Atp Miami – Il cammino di Daniil Medvedev verso la possibile semifinale con Sinner

© Clive Brunskill/Getty Images

Il giocatore russo Daniil Medvedev nel torneo di Miami cercherà di conquistare il primo titolo Atp del 2024. Il nativo di Mosca infatti è ancora a secco quest'anno anche se ha due finali di prestigio giocate: la prima a Melbourne in cui è stato sconfitto da Jannik Sinner e la seconda domenica a Indian Wells quando è stato battuto da Carlos Alcaraz.

Vediamo il cammino di Medvedev a Miami ricordando che il russo si trova nella parte bassa del tabellone quindi potenzialmente da testa di serie numero 3 potrebbe avere una semifinale contro il numero 2 del mondo Jannik Sinner.

Daniil Medvedev al primo turno ha un bye come tutte le prime 32 teste di serie e al secondo turno aspetta il vincente della sfida tra l'ungherese Marton Fucsovics e l'australiano Max Purcell. La prima testa di serie più vicina a Medvedev è il britannico Cameron Norrie numero 30 del tabellone.

In quella zona c'è anche Flavio Cobolli che, in caso di ottimi risultati nei primi due turni, potrebbe arrivare a sfidare il russo al terzo turno.

Daniil Medvedev ha un possibile quarto di finale contro Casper Ruud o Taylor Fritz

L'avversario di quarto turno più probabile per Daniil Medvedev è il francese Ugo Humbert, testa di serie numero 14.

Il recente vincitore del torneo Atp 500 di Dubai sembra essere il più accreditato in quella zona per sfidare Medvedev negli ottavi di finale. Nei quarti di finale le due teste di serie più alte della zona del tabellone sono il norvegese Casper Ruud e lo statunitense Taylor Fritz.

In semifinale si attende la sfida tra il russo Daniil Medvedev e Jannik Sinner per approdare in finale. Dall'altra parte del tabellone e quindi possibili avversari di Medvedev solo in finale ci sono il numero 1 Carlos Alcaraz e il tedesco, testa di serie numero 4, Alexander Zverev.