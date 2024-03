Atp/Wta Race - Sinner resta al comando, Alcaraz in top 3. Volano Bolelli e Vavassori

© Clive Brunskill/Getty Images

È un momento davvero storico per il tennis italiano. Attualmente, la nostra nazione avrebbe almeno un rappresentante in 3 dei 4 eventi Finals in programma al termine della stagione. Si tratta di Jannik Sinner per quanto riguarda il singolare maschile, grazie allo splendido inizio di annata con il trionfo agli Australian Open, Jasmine Paolini nel femminile (vincitrice del Wta 1000 di Dubai) e la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalisti a Melbourne e semifinalisti a Indian Wells.

Un qualcosa di mai visto nell'epoca moderna.

Le classifiche Race aggiornate

L'altoatesino ha visto diminuire il divario fra sé e Daniil Medvedev, che resta secondo ora con 2150 punti, ma gode della possibilità di piazzarsi anche fra i primi 20 per essere certo di partecipare alla manifestazione di Torino.

Sul podio è salito Carlos Alcaraz, che si è aggiudicato il primo 1000 dell'anno a Indian Wells e punterà al bis in quel di Miami. Fuori dai migliori 8 Novak Djokovic, che ha perso al terzo turno in California e ha bisogno di riscattarsi sulla terra rossa.

Jannik Sinner 2900 Daniil Medvedev 2150 Carlos Alcaraz 1500 Alexander Zverev 1435 Alex De Minaur 1395 Andrey Rublev 1050 Sebastian Baez 1050 Ugo Humbert 975

Jasmine Paolini, invece, è scesa al numero 7 della graduatoria ma continua a essere nel gruppone che ha le chances di qualificarsi.

L'azzurra dovrà cercare di fare bene nei restanti appuntamenti importanti della stagione, a cominciare dagli Slam.

Iga Swiatek 3020 Aryna Sabalenka 2455 Elena Rybakina 2043 Quinwen Zheng 1720 Coco Gauff 1645 Jelena Ostapenko 1488 Jasmine Paolini 1407 Marta Kostyuk 1350

C'è un duo italiano al secondo posto della classifica Race Atp di doppio.

Anche Bolelli e Vavassori hanno cominciato alla grande il 2024 e stanno mostrando un livello di tennis altissimo. La coppia può togliersi davvero delle soddisfazioni in questa annata se dovesse continuare con questo rendimento.