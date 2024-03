Atp Indian Wells - Berrettini pesca Murray, ok Sonego. Ostico sorteggio per Musetti

© Kelly Safina/Getty Images

Grande attesa per il Masters 1000 di Miami, torneo che prenderà il via nelle prossime ore e vedrà diversi azzurri protagonisti. Sette per la precisione, cinque nella parte bassa dove vedremo il finalista dello scorso anno Jannik Sinner.

Per lui esordio al secondo turno, contro il vincente tra l'argentino Cachin e un qualificato e possibile Ottavo contro il vincente del derby americano tra Tiafoe e Paul. Forse anche più di Sinner l'uomo più atteso a Miami è Matteo Berrettini, al debutto in un 1000 in stagione dopo la finale nel Challenger di Phoenix.

Per lui una sfida densa di significato contro l'ex numero uno al mondo Andy Murray, un match tra due atleti che hanno avuto diversi infortuni ma sicuramente molto interessante. Il vincente affronterà la testa di serie numero 29 Etcheverry, reduce dal ritiro a Indian Wells; eventualmente Matteo potrebbe affrontare al terzo turno il russo Andrey Rublev, altra sfida interessante.

Matteo si trova nel lato del tabellone di Rublev e Tsitsipas, difficile ma sicuramente fa sognare il possibile Quarto contro Sinner. Debutto da neo papà per Lorenzo Musetti che ha un tabellone non semplice visto che affronterà probabilmente il russo Safiullin ed eventualmente occhio alla sfida al terzo turno contro Ben Shelton.

Debutto interessante per Arnaldi che affronterà il francese Fils ed eventualmente Bublik al secondo turno; Matteo si trova dal lato di Darderi, al debutto contro Shapovalov. In caso di vittoria per lui ci sarà Stefanos Tsitsipas.

Un qualificato invece per Flavio Cobolli ed eventualmente Cameron Norrie al secondo turno. Insomma Miami è alle porte, c'è attesa per gli italiani. Ecco il tabellone del torneo: