Atp Miami - Draw: Sinner dalla parte di Medvedev. Berrettini sfida subito Murray

Il sogno Sunshine Double coltivato da Carlos Alcaraz; la voglia di ritornare subito a conquistare un nuovo titolo di Jannik Sinner; la speranza di difendere il titolo dimostrata in conferenza stampa

da Daniil Medvedev; i sette italiani ai nastri di partenza.

Sono tanti i motivi che renderanno ancora più interessante la 39esima edizione del Miami Open. Novak Djokovic e Rafael Nadal saranno i due grandi assenti. Il serbo ha deciso di saltare il secondo Masters 1000 della stagione dopo la brutta sconfitta subita a Indian Wells contro Luca Nardi; mentre lo spagnolo, che avrebbe dovuto scendere in campo in California, ha spiegato di non essere pronto e di aver bisogno di ulteriore tempo per tornare a competere.

Sinner, che lo scorso anno si è arreso in finale a Medvedev a Miami, occupa la parte bassa del tabellone ed esordirà contro Pedro Cachin o un tennista proveniente dalle qualificazioni.

La prima testa di serie presente sul suo cammino è Tallon Griekspoor. Nello stesso ottavo di finale di Sinner figurano invece Tommy Paul, reduce dalla semifinale a Indian Wells, e Frances Tiafoe. Considerando lo stato di forma dei tennisti interessati, non è andata malissimo all'altoatesino nel quadro dei quarti di finale, perché i due giocatori con il ranking più alto sono Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas.

Tra il greco e Alexander Bublik due azzurri, ovvero Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. Darderi sfiderà subito Denis Shapovalov; mentre Arnaldi se la vedrà con Arthur Fils. Matteo Berrettini, che ritorna nel circuito maggiore a quasi sette mesi dall'ultima volta, proverà a regalarsi una partita con Rublev.

Dovrà però battere la concorrenza di Andy Murray e Tomas Martin Etcheverry. Meno fortunato per quanto riguarda l'ipotetica finale Sinner. Il 22enne potrebbe dare vita al remake dell'ultimo atto del 2023 con Medvedev.

Il tabellone completo

Miami ATP Masters 1000 Main Draw Singles pic.twitter.com/yY6MjCKaMd — Tennis Draws (@DrawsTennis) March 18, 2024

Il Sunshine Double è decisamente alla portata di un ritrovato Alcaraz.

Lo spagnolo è nella stessa parte di Ben Shelton, Hubert Hurkacz e, ancora, Alexander Zverev. Al secondo turno, Alcaraz attende il vincitore del match tra Aleksandar Vukic e Roberto Carballes Baena.