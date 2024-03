Atp Miami - Draw Qualificazioni: ecco il cammino di Luca Nardi e Andrea Vavassori

© Matthew Stockman-Getty Images

Due italiani all'assalto del main draw a Miami. Luca Nardi dopo l'esaltante cammino a Indian Wells nel quale ha eliminato Novak Djokovic prima di arrendersi allo statunitense Tommy Paul ha sensibilmente migliorato la sua classifica ed è entrato nei primi 100 giocatori del mondo.

Ma a Miami deve ancora passare attraverso le qualificazioni. Qualificazioni che a Indian Wells non aveva superato e poi è stato ripescato come lucky loser. Nel tabellone delle qualificazioni c'è anche Andrea Vavassori.

Vediamo il cammino dei due giocatori italiani e del tabellone di qualificazione del secondo Master 1000 della stagione. Luca Nardi non ha pescato sicuramente bene nel tabellone di qualificazione del Master 1000 di Miami. Poteva andargli meglio.

Al primo turno di qualificazioni affronta il giocatore ceco Jakub Mensik, classe 2005 che si è messo in grandissima evidenza al recente torneo di Doha nel quale è arrivato in finale sconfitto solamente da Karen Khachanov.

In caso di successo Nardi avrebbe una sfida complicata anche per l'accesso al tabellone visto che incontrerebbe il vincitore della partita tra il francese Benoit Paire, testa di serie numero 18 delle qualificazioni e lo slovacco Lucas Klein.

Qualificazioni Atp Miami, la zona di tabellone di Andrea Vavassori

Oltre a Luca Nardi nel tabellone di qualificazione dell'Atp di Miami c'è anche Andrea Vavassori. Per il giocatore italiano c'è un primo turno contro il croato Duje Ajdukovic.

In caso di successo Vavassori affronterà al turno decisivo per l'ingresso in tabellone il vincente della sfida tra il monegasco Valentin Vacherot e il giocatore cileno Cristian Garin, testa di serie numero 7 del tabellone di qualificazione del torneo di Miami.

Le partite dei due giocatori italiani sono già programmate per la serata di oggi lunedì 18 marzo. Prima testa di serie delle qualificazioni è il brasiliano Thiago Seyboth Wild che potrebbe avere un turno decisivo per il tabellone principale molto interessante contro il giocatore australiano Thanasi Kokkinakis.

Il numero 2 del tabellone è il giapponese Yoshihito Nishioka che nella sua zona dovrebbe incrociare il francese Quentin Halys.