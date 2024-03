Carlos Alcaraz è secondo tra chi ha vinto più tornei prima di compiere 21 anni

© Matthew Stockman-Getty Images

Carlos Alcaraz ha vinto domenica notte il Master 1000 di Indian Wells. Si tratta del tredicesimo torneo vinto in carriera, di questi 2 sono del Grande Slam (Us Open 2022 e Wimbledon 2023) e cinque tornei appartengono alla categoria Master 1000.

Numeri impressionanti se si pensa che il giocatore spagnolo non ha ancora compiuto 21 anni essendo nato il 5 maggio 2003. Ci sono alcuni numeri che indicano la sua grandissima precocità e che meritano di essere sottolineati.

Prendendo in considerazione il periodo dal 1990 ad oggi - ovvero da quando il circuito Atp è strutturato dal punto di vista del tornei all'incirca come oggi - Carlos Alcaraz si trova al secondo posto assoluto tra i giocatori che hanno vinto più titoli Atp prima di festeggiare il proprio ventunesimo compleanno.

13 i titoli di Alcaraz. Inarrivabile in questa classifica al primo posto c'è Rafael Nadal che ancor prima di compiere i 21 anni aveva già conquistato 21 titoli. Dietro a Carlos Alcaraz altri nomi di grande prestigio che hanno vinto già da giovanissimi: terzo posto per Lleyton Hewitt con 12 titoli, seguono Pete Sampras, Novak Djokovic e Andy Roddick con 10 titoli vinti.

Seguono ancora l'ucraino Andrej Medvedev, il russo Marat Safin e l'argentino Juan Martin Del Potro.

Carlos Alcaraz e le vittorie del Big Three alla sua età

Alcaraz che è stato anche il primo giocatore a riuscire a difendere il suo titolo a Indian Wells dal tempo delle tre vittorie in fila di Novak Djokovic nel 2014-2015-2016 ha anche numeri importanti in carriera se comparati a quelli dei Big Three ovvero Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

I dati sono forniti dal profilo X Jeu, Set et Maths. All'età attuale di Carlos Alcaraz, Roger Federer era più indietro con il cantiere visto che aveva vinto solamente 3 titoli complessivi tra cui 1 Master 1000 e come migliore classifica era arrivato solo al numero 8 del mondo.

Altra storia se si parla di un giocatore come Rafael Nadal che ha iniziato a vincere giovanissimo: all'età attuale di Alcaraz aveva vinto già 18 titoli di cui 2 del Grande Slam, 7 Master 1000 ed era stato al numero 2 della classifica mondiale.

Infine Novak Djokovic all'età attuale di Alcaraz aveva vinto 9 titoli di cui 1 del Grande Slam, 3 Master 1000 e come migliore classifica mondiale era arrivato al numero 3.