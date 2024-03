Atp Indian Wells: Carlos Alcaraz batte Daniil Medvedev e si conferma campione

© Clive Brunskill-Getty Images

Carlos Alcaraz ha battuto di nuovo a dodici mesi di distanza Daniil Medvedev e si è confermato campione dell'Atp Master 1000 di Indian Wells. Se l'anno scorso il punteggio era stato piuttosto netto (6-3 6-2) quest'anno la finale è stata più equilibrata e combattuta, almeno per quel che riguarda il primo set.

7-6 6-1 il punteggio finale di una partita nella quale soprattutto nel primo set c'è stato davvero parecchio equilibrio. Alcaraz non vinceva un torneo dalla scorsa estate quando ha vinto a Wimbledon: per lui quindi era importantissimo rompere questo digiuno.

Medvedev non ce l'ha fatta invece a vincere il suo primo torneo del 2024 dopo essere stato sconfitto in finale agli Australian Open da Jannik Sinner. Nel primo set Carlos Alcaraz ha avuto un inizio tutt'altro che entusiasmante dopo la vittoria in semifinale contro Jannik Sinner che gli è valsa anche la conferma del secondo posto nella classifica mondiale.

Lo spagnolo ha vinto il sorteggio e ha mandato a servire a freddo il russo. Ma Medvedev non solo ha tenuto senza problemi il suo primo servizio, ma nel secondo game ha strappato il servizio ad Alcaraz. In un terzo lunghissimo game il russo si è portato sul 3-0.

Qui però c'è stato il rientro di Alcaraz che, a sua volta, ha conquistato tre game di fila riportandosi sul 3-3. Da qui il punteggio ha seguito i servizi fino al naturale approdo del primo set al tie break. Il campione di Wimbledon 2023 è salito in cattedra, ha fatto gara di testa, è andato 3-1 e poi 4-2 ma è stato ripreso sul 5-5.

Scambio fiume sul set point Alcaraz sul 6-5 con il russo che ha messo in corridoio un dritto ponendo fine al primo set che è andato ad Alcaraz dopo un'ora e dieci minuti di gioco.

Carlos Alcaraz conquista anche il secondo set e conferma il suo titolo a Indian Wells

Dominio totale di Carlos Alcaraz nel secondo set.

Il giocatore spagnolo ha recuperato da 0-30 nel primo game e ha iniziato il parziale facendo gara di testa. Nel secondo game Alcaraz ha messo definitivamente la freccia nel match strappando di nuovo il servizio al russo e allungando poi sul 3-0.

Il break di vantaggio ha portato Alcaraz ad essere ancora più aggressivo. Alcaraz ha strappato di nuovo il servizio a Medvedev ed è andato a chiudere set, partita e torneo 6-1.