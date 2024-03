Atp Indian Wells: Daniil Medvedev supera Tommy Paul e raggiunge in finale Alcaraz

© Clive Brunskill-Getty Images

Il torneo Master 1000 di Indian Wells edizione 2024 avrà la stessa finale dell'anno scorso. Saranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev a contendersi il titolo. La finale si giocherà nella serata di domenica 17 marzo a partire dalle 22 orario italiano.

Anche la seconda semifinale - come la prima nella quale Alcaraz ha avuto la meglio su Jannik Sinner - è andata al terzo set. Alla distanza il russo è riuscito a domare un ottimo Tommy Paul che non è riuscito a qualificarsi per la prima finale in un torneo Master 1000 della sua carriera.

1-6 7-6 6-2 è stato il punteggio di una semifinale che ha visto nel primo set sostanzialmente un monologo del giocatore americano. Paul è entrato benissimo in partita, ha trovato spesso soluzioni vincenti con un Medvedev che era costantemente in difficoltà.

Nel secondo set la musica sembrava essere cambiata quando il giocatore russo ha preso un break di vantaggio e si è portato anche sul 5-2 ma Paul è stato bravissimo a recuperare e rientrare portando il set al tie break.

Qui c'è stato il momento decisivo: sul 3-2 Paul, il giocatore americano ha rimediato una distorsione alla caviglia che di fatto lo ha condizionato. Da quel momento non vincerà più nessun punto nel tie break con Medvedev che lo ha portato a casa per sette punti a tre.

Medvedev vince il terzo set 6-2 e si qualifica per la finale del Master 1000 di Indian Wells

Il giocatore russo nel terzo set poi, scampato il pericolo, è salito in cattedra e - anche con l'aiuto di un Paul in difficoltà fisica - ha conquistato il terzo parziale con il punteggio di 6-2 guadagnandosi l'accesso alla finale.

Medvedev questa sera andrà a caccia del suo primo titolo a Indian Wells. Torneo che finora manca in carriera al giocatore russo che prova in questo modo a conquistare il suo settimo Master 1000 diverso avendo già nel curriculum successi a Miami, Roma, al Master 1000 canadese (edizione Toronto 2021), a Cincinnati a Shanghai e a Parigi Bercy.

Medvedev proverà ad andare a caccia anche del suo ventunesimo titolo in carriera e sarebbe il primo del 2024.