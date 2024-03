Atp/Wta Indian Wells - Day 12: orari di gioco di Swiatek-Sakkari e Medvedev-Alcaraz

© Clive Brunskill/Getty Images

Il torneo Atp e Wta di Indian Wells arriva al suo giorno finale. Domenica 17 marzo è la giornata nella quale si tengono le due finali dei due tabelloni principali. Si inizia con la finale del singolare femminile che vedrà opposta la numero 1 del mondo, la polacca Iga Swiatek alla giocatrice greca Maria Sakkari che in semifinale ha superato contro pronostico Coco Gauff.

Per poi passare alla finale maschile che vedrà protagonista Carlos Alcaraz contro il russo Daniil Medvedev. Vediamo gli orari di gioco delle due partite. Si inizia con la finale del singolare femminile tra Swiatek e Sakkari, le due giocatrici giocheranno quando in Italia saranno le 19 di domenica 17 marzo.

I precedenti vedono Sakkari condurre per 3-2 anche se Swiatek ha vinto le ultime due sfide. Tra queste c'è anche un precedente proprio a Indian Wells con la giocatrice polacca che si è imposta per 6-4 6-1 nella finale del Master 1000 californiano del 2022.

La finale maschile si gioca a partire dalle 22 ora italiana

La finale maschile scatterà invece alle 22 ora italiana della serata di oggi, domenica 17 marzo. A giocarla saranno Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Il giocatore spagnolo infatti dopo una partenza choc nel primo set è riuscito a rimontare e a interrompere la serie vincente di Jannik Sinner che così ha perso la sua prima partita del 2024.

Alcaraz quindi avrà l'occasione per potere tornare a vincere un torneo, evento che non gli succede da Wimbledon 2023. Ad affrontarlo in finale sarà Daniil Medvedev che ha superato lo statunitense Tommy Paul. I precedenti parlano di un 3-2 a favore del giocatore spagnolo.

Sono stati 4 i confronti nel 2023: il primo proprio a Indian Wells l'anno scorso con il successo netto 6-3 6-2 di Alcaraz in finale. A seguire ancora lo spagnolo ha vinto tre set a zero a Wimbledon, poi il successo di Medvedev agli Us Open in quattro set. Infine c'è stato il successo di Alcaraz alle Atp Finals di Torino.