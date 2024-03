Atp Indian Wells - Carlos Alcaraz torna a battere Jannik Sinner e vola in finale

© Matthew Stockman/Getty Images

Vittoria dal sapore speciale per Carlos Alcaraz a Indian Wells. Era da un anno esatto che lo spagnolo non batteva Jannik Sinner e, questa volta, si tratta di un successo diverso dagli altri per tanti motivi. A 364 giorni di distanza, infatti, molte cose sono cambiate.

Nonostante i numeri e l’età siano dalla sua parte, l’impressione è che l’italiano gli abbia in qualche modo rubato la scena a suon di incredibili prestazioni ed indimenticabili trionfi. È difficile non ipotizzare che alcuni passi falsi siano stati compiuti da Alcaraz proprio in virtù dell’exploit del suo diretto rivale.

Il fenomeno di Murcia aveva maledettamente bisogno di portare a casa questo incontro e ha conquistato la diciassettesima finale in carriera - la prima dalla sconfitta subita contro Novak Djokovic a Cincinnati - superando Sinner con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2.

Alcaraz ha così difeso la seconda posizione del ranking mondiale diventando il primo campione in carica in grado di raggiungere la finale al BNP Paribas Open da Roger Federer nel 2018.

Atp Indian Wells - Carlos Alcaraz torna a battere Jannik Sinner e vola la finale

La pioggia ha imposto una lunga pausa alla disputa e i giocatori sono tornati in campo dopo quasi tre ore sul 2-1.

È in questo contesto che Sinner ha sferrato il primo colpo al rivale: Alcaraz ha colpito un doloroso doppio fallo sulla palla break. Lo spagnolo ha avuto l’immediata chance per pareggiare i conti, ma steccato il dritto.

Sinner non lo ha perdonato e ha raddoppiato con un efficace passante. Il classe 2003, passata la tempesta, ha acquisto solidità al servizio e iniziato il secondo parziale con un piglio diverso: sul 2-1 ha guadagnato il vantaggio chiudendo bene a rete.

Sinner, come di consueto, ha lottato senza lasciarsi condizionare dal punteggio e si è procurato due occasioni per ristabilire l’ordine. Nel settimo gioco ha spedito oltre la linea di fondo campo un comodo rovescio; nel nono, invece, non ha potuto nulla sul magnifico rovescio lungolinea estratto dal cilindro da Alcaraz.

Nel set decisivo, il livello di Alcaraz si è alzato notevolmente a differenza di quello di Sinner. Impressionante lo scatto felino profuso a rete sulla palla break concessagli dall'azzurro sull'1-1; uno scatto che gli ha permesso di imprimere il suo ritmo nel resto della partita.

Sinner ha ceduto la battuta anche sull'1-3 commettendo un errore con il dritto. È la prima sconfitta in stagione per il nativo di San Candido, che aveva aperto il 2024 con un impressionante 16-0 e non perdeva da ben 19 incontri.