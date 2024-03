Atp Indian Wells - Day 11: orario di gioco ufficiale della semifinale Sinner-Alcaraz

© Matthew Stockman-Getty Images

Il torneo Atp Master 1000 di Indian Wells arriva al week end finale. Ed è inutile sottolineare come sia altissima l'attesa per la serata di sabato 16 marzo quando sono in programma entrambe le semifinali del torneo maschile.

In particolare la semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz era stata immaginata già al momento del sorteggio dei tabelloni. Era più complicato indovinare la seconda semifinale perché se da un lato Daniil Medvedev era atteso, la presenza di Tommy Paul che si è infilato nella zona di tabellone lasciata sguarnita dall'eliminazione di Novak Djokovic era di era di sicuro meno pronosticabile.

Ma quali sono gli orari nei quali si giocheranno le due semifinali?

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz è la prima semifinale: si gioca questa sera, sabato 16 marzo non prima delle 21.30

Il programma si apre con la sfida di doppio femminile tra Hsieh e Mertens e Hunter e Siniakova che entreranno in campo alle ore 19 italiane.

La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata programmata come prima semifinale sullo Stadium 1, il campo principale dell'impianto di Indian Wells non prima delle ore 21.30 italiane. Ricordiamo che oltre a decretare chi andrà in finale, la partita vale anche la seconda posizione mondiale.

Se Alcaraz si impone rimane anche numero 2 del mondo, se vincerà Jannik Sinner per la prima volta da lunedì sarà numero 2 del mondo. E sarà nel caso la prima volta che un italiano occupa questa posizione nel ranking.

A seguire, quindi legata alla durata di Sinner-Alcaraz, si giocherà la seconda semifinale tra lo statunitense Tommy Paul e Daniil Medvedev. Presumibilmente il russo e l'americano scenderanno in campo tra le 23.30 e la mezzanotte italiana di questa sera.