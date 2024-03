Atp Indian Wells - Cresce l'attesa per Sinner-Alcaraz: il possibile orario di gioco

© Matthew Stockman/Getty Images

Non si affrontano in una gara ufficiale dal 3 ottobre scorso e sembra passato davvero tanto tempo. In oltre 5 mesi di tempo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono quasi scambiati i ruoli nel circuito: mentre lo spagnolo ha faticato e continuato a non vincere un torneo da quel magico Wimbledon, l'altoatesino è migliorato tantissimo partita dopo partita e - fra i risultati più eclatanti e importanti - ha trionfato agli Australian Open, è stato determinante per l'Italia nella conquista dell'insalatiera in Coppa Davis ed è approdato fino all'atto conclusivo delle Finals di Torino.

Nonostante questo tipo di scenari, i due sono approdati alle semifinali del Master 1000 di Indian Wells in condizioni forse identiche. Sia l'azzurro che il nativo di Murcia hanno sbaragliato la concorrenza e si sono guadagnati l'opportunità di giocarsi il posto in finale: il talentuoso 22enne non ha concesso neppure un set agli avversari ed è sembrato subito sul pezzo fin dalla gara d'esordio; l'iberico ha sofferto solo nel primo parziale contro Matteo Arnaldi, prima di lasciare complessivamente 16 game.

Sabato la super sfida. Prime indiscrezioni sull'orario di gioco?

La grande battaglia fra i due, grandi amici al di fuori della competizione, metterà in palio il secondo posto della classifica mondiale dopo la manifestazione californiana.

Sarà uno scontro diretto - com'è giusto che sia - a determinare chi sarà alle spalle di Novak Djokovic prima del Miami Open. Nella notte sarà ufficializzato l'orario di gioco della semifinale, in programma sabato 16 marzo.

Secondo quanto riferito da Sky, Sinner e Alcaraz saranno i primi a scendere in campo e dovrebbero cominciare il loro match a partire dalle ore 21:30. Se dovesse essere confermato questo schema, a seguire ci sarà il confronto tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul.