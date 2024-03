Atp Indian Wells: Alcaraz domina Zverev e sfiderà Jannik Sinner, Medvedev batte Rune

© Matthew Stockman-Getty Images

Jannik Sinner è stato il primo giocatore a qualificarsi per le semifinali del torneo Atp Master 1000 di Indian Wells. Il giocatore altoatesino nel primo incontro in programma ha eliminato 6-3 6-3 il giocatore ceco Jiri Lehecka.

C'era grande attesa per conoscere il suo avversario in semifinale, un'attesa che si è prolungata molto più del previsto. A sfidare Jannik Sinner in semifinale sarà Carlos Alcaraz in una partita che mette in palio anche il numero 2 della classifica mondiale.

Alcaraz ha dominato il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-1 in una partita che non è mai stata in discussione. Una sfida che passerà alla storia più per l'invasione delle api sullo Stadium 1 di Indian Wells che per i contenuti tecnici, tale è stato il dominio del giocatore spagnolo.

Sulla situazione di 1-1 nel primo set infatti c'è stata un'invasione di api sul campo centrale con una concentrazione enorme attorno alla spider cam. Un qualcosa di inedito. Carlos Alcaraz in particolare si è scosso la maglietta molte volte e ha cercato di allontanare le api che gli ronzavano intorno alla testa e poi si è allontanato dal campo di corsa.

Si è poi appreso che è anche stato punto. Il giudice di sedia della partita Mohamed Lahyani vista la quantità incredibile di api nell'impianto di gioco con anche il pubblico che iniziava un fuggi fuggi generale non ha potuto fare altro che interrompere l'incontro.

E la sosta non è stata per nulla breve visto che è intervenuto un apicoltore e si è ripreso a giocare quasi due ore dopo lo stop. E poi c'è stato troppo Alcaraz per Zverev.

Tommy Paul si è qualificato per le semifinali dove giocherà contro Daniil Medvedev

Il giocatore americano Tommy Paul dopo aver eliminato Luca Nardi ha estromesso dal torneo di Indian Wells anche il norvegese Casper Ruud in tre set.

6-2 1-6 6-3 il punteggio per il giocatore americano che si trova in semifinale nel corridoio più in alto del tabellone privo di Novak Djokovic. Senza storia il primo set, nel secondo Ruud ha dominato. La partita non ha una direzione precisa e vive di strappi.

Paul riesce a fare quello decisivo nel terzo set involandosi sul 4-1. Ha servito per il match sul 5-3, ha annullato due palle break ma poi ha chiuso set e incontro. L'ultima partita della notte era quella che opponeva Daniil Medvedev al danese Holger Rune.

Il russo ha sconfitto nell'ultimo quarto di finale il danese, settima testa di serie, 7-5, 6-4 in una partita durata un'ora e 59 minuti. Momento decisivo sul 5-5 del primo set quando il russo ha piazzato la zampata definitiva del parziale.

Nel secondo set, Rune è andato subito avanti di un break (2-0) ma il finalista di Melbourne ha recuperato per poi andare a chiudere 6-4. Ora Medvedev giocherà la semifinale da favorito contro Tommy Paul.