Challenger Phoenix: stop per pioggia per Matteo Berrettini, eliminato Fabio Fognini

Occorrerà aspettare questa sera per sapere come andrà a finire la partita di ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Arthur Cazaux. Il giocatore francese ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3, poi la pioggia caduta su Phoenix non ha consentito di portare a termine l'incontro.

Per chi dovesse vincere si prospetta dunque un venerdì di straordinari con la prosecuzione degli ottavi e poi in serale la partita di quarti di finale. La pioggia in realtà ha disturbato anche il set che è stato giocato: c'è stato un primo breve stop dopo 3 giochi col francese avanti 2-1.

Berrettini ha giocato un brutto sesto game nel quale Cazaux si è portato avanti 4-2, per poi andare 5-2 e chiudere il parziale 6-3. Qui la pioggia ha iniziato a cadere in maniera molto pù decisa, i giocatori sono stati inviati negli spogliatoi, hanno fatto un tentativo di rientro ma poi si è deciso per il rinvio definitivo.

Il nuovo programma di oggi di Phoenix prevede la conclusione della partita non prima delle 21 ora italiana. Chi vince tornerà poi in campo non prima delle 3 del mattino per sfidare il francese Terence Atmane.

Finisce il cammino a Phoenix di Fabio Fognini

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Fabio Fognini nel secondo turno dell’Arizona Tennis Classic a Phoenix.

Il giocatore italiano dopo avere battuto nel suo primo turno l'americano Michael Mmoh è stato nettamente sconfitto al secondo turno dall'australiano Alexandar Vukic. Il punteggio della sfida 6-1 6-1 in meno di un'ora di gioco, descrive già alla perfezione l'andamento di un incontro che di fatto non è mai stato in equilibrio.

La testa di serie numero 7 ha tenuto costantemente fuori dalla possibilità di entrare in partita il giocatore ligure. Nel primo set Vukic è andato subito in fuga sul 3-0, Fognini è riuscito a tenere la battuta nel quarto gioco ma poi è stato monologo Vukic fino al 6-1 finale.

Nel secondo parziale il tennista ligure ha tenuto il suo primo game di servizio e poi non ha più conquistato nessun game.