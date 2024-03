Jannik Sinner è il più giovane a iniziare l'anno con 16 vittorie e 0 sconfitte

© Matthew Stockman-Getty Images

Con il successo netto contro il giocatore della Repubblica Ceca Jiri Lehecka, Jannik Sinner è diventato il giocatore più giovane di tutta l'Era Open a iniziare una stagione con 16 vittorie consecutive. Ricordiamo infatti che Sinner ha vinto l'Australian Open, ha poi conquistato il torneo di Rotterdam e ora è in semifinale al Master 1000 di Indian Wells.

Sedici successi di fila e 0 sconfitte. Sinner guida questa classifica con 16 vittorie iniziali di stagione, risultato ottenuto all'età di 22 anni e 211 giorni. Secondo posto in questa classifica per Novak Djokovic nel suo anno di gloria 2011 a 23 anni e 299 giorni.

Terzo posto per Bjorn Borg nel 1980 a 23 anni e 302 giorni. Poi Roger Federer nel 2006 a 24 anni e 207 giorni. E John McEnroe a 25 anni e 17 giorni nel 1984. Un nuovo incredibile record di precocità per il giocatore altoatesino.

Le migliori partenze di stagione dal 1990 a oggi

A prescindere dal discorso età, Jannik Sinner è anche a un solo successo da eguagliare Pete Sampras e Roger Federer come record delle migliori partenze di stagione dal 1990 a oggi.

Si prende come riferimento il 1990 perchè da allora c'è una strutturazione del calendario dei tornei molto simile a quella attuale. Da quel riferimento temporale, Sinner con la vittoria di stasera ha superato Andre Agassi.

Davanti gli rimangono Roger Federer versione 2018 che fece un avvio di stagione con 17 successi e 0 sconfitte e Pete Sampras che ha fatto registrare lo stesso risultato (17-0) nel 1997. Al secondo posto in questa classifica ancora davanti a Sinner, c'è Rafael Nadal annata 2022, 20 successi di fila per lui.

Sembra veramente inarrivabile al primo posto in questa classifica Novak Djokovic nel suo anno 2011 in cui vinse le prime 41 partite disputate nella stagione perdendo la prima solamente in semifinale al Roland Garros contro Roger Federer.