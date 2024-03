Atp Indian Wells - Sinner non si ferma e vola in semifinale: ora sfida con Alcaraz?

© Matthew Stockman/Getty Images

Un tennis davvero di grande livello e neppure Jiri Lehecka, abile nel corso del torneo a battere Andrey Rublev e Stefanos Tsitsipas, ha saputo tenergli testa. Jannik Sinner si è garantito l'accesso alle semifinali del Master 1000 di Indian Wells, senza perdere neppure un set dall'inizio della competizione.

L'altoatesino ha imposto un ritmo altissimo fin dai primi scambi, in cui non ha concesso praticamente nulla e sbagliato pochissimo (un dritto ancora una volta in grande spolvero, con un solo errore gratuito in tutto il primo set).

Il ceco ha cercato di restare in partita aggrappandosi al suo servizio, soprattutto da sinistra, e a un dritto che però lo ha tradito in più di una circostanza. Nel terzo gioco, ai vantaggi e dopo tre chances non sfruttate per meriti del giocatore ceco, l'azzurro ha rotto l'equilibrio e ottenuto il break.

Un vantaggio che il 22enne di San Candido ha difeso senza particolari problemi, grazie anche a una percentuale di prime molto positiva (74% nel parziale inaugurale). Sotto 5-3, la testa di serie numero 32 è tornata a sbagliare tanto e ha perso nuovamente la battuta e lasciato il set (6-3).

Nel secondo il rendimento del tennista classe 2001 è calato esclusivamente al servizio ma Lehecka non ha alzato in modo esponenziale l'asticella del suo livello per restare visibilmente a contatto nel punteggio e mettere in difficoltà Sinner.

Al quarto gioco l'altoatesino ha piazzato il break, sempre ai vantaggi ma questa volta alla seconda opportunità. Fatta eccezione per una concessa sul 4-3 del primo set, Jannik non ha più dato occasioni di break al suo avversario.

L'unica nota stonata è stata la percentuale di prime in tutto il parziale: appena il 36%. Nonostante questo dato molto negativo, l'azzurro ha tenuto abbastanza agevolmente tutti i turni di battuta. Il nativo di Mladá Boleslav, sotto 5-2, è riuscito a salvarsi e ad annullare due match all'italiano.

Nel game successivo, però, il talentuoso 22enne ha definitivamente chiuso i giochi (6-3).

16-0 in stagione. Ora Alcaraz o Zverev

Sono diventate così 16 i successi consecutivi del numero 3 al mondo in questo inizio di stagione, con appena 4 set lasciati ai rivali (uno a Djokovic e due a Medvedev a Melbourne, l'ultimo a Monfils in quel di Rotterdam): l'italiano ha eguagliato il record fatto registrare da Roger Federer nel 2006.

Adesso si attende di scoprire chi sarà l'avversario in semifinale. Come lo scorso anno potrebbe essere lo spagnolo Carlos Alcaraz, in una super sfida che metterebbe in palio il secondo posto del ranking. Il 20enne di Murcia dovrà prima liberarsi dell'ostacolo Sascha Zverev, che già lo aveva estromesso dal tabellone degli Australian Open.