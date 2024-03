Fabio Fognini dopo il successo nel primo turno di Phoenix: "Sono ancora affamato"

© Buda Mendes-Getty Images

Fabio Fognini non sembra avere nessuna intenzione di porre fine alla sua carriera, almeno in tempi brevi. Nei giorni scorsi ha detto che il suo obiettivo del momento è quello di entrare in tabellone al Roland Garros.

E intanto questa settimana ha superato il primo turno all'Arizona Challenger che si sta svolgendo sul cemento all'aperto di Phoenix. Nel match d'esordio ha ottenuto una vittoria di peso contro lo statunitense Michael Mmoh col punteggio di 7-6 6-2.

Fognini è andato avanti due volte di un break nel primo parziale ma è sempre stato ripreso. Al tie break la maggiore esperienza del giocatore italiano ha fatto la differenza. Sullo slancio poi Fognini è volato 4-1 nel secondo set e ha chiuso di lì a breve 6-2.

Al secondo turno troverà ora l'australiano Aleksandar Vukic, che pochi giorni fa ha portato al terzo set a Indian Wells il numero 1 del mondo Novak Djokovic.

Fabio Fognini: "Cerco di continuare a godermela, sono ancora affamato"

Il giocatore ligure, classe 1987, si è dichiarato felice al termine della partita di primo turno: "Sono contento, come riporta Supertennis, è la mia prima volta qui in questo bel torneo.

Sono felice di aver superato il primo turno. L'anno scorso è stato complicato, ho avuto tanti infortuni. Sono fortunato, mia moglie Flavia Pennetta ha giocato a tennis e sa cosa voglia dire. Cerco di continuare a godermela, sono ancora affamato, vediamo cosa mi porterà questo 2024".

Nella serata/nottata di oggi, giovedì 14 marzo, torneranno in campo i due giocatori italiani impegnati a Phoenix visto che c'è anche Matteo Berrettini al rientro dopo l'infortunio agli Us Open 2023. Dopo avere superato Hugo Gaston all'esordio, Berrettini trova un altro francese, quell'Arthur Cazaux che ha fatto tanta strada a gennaio agli Australian Open.

Fognini-Vukic è il secondo incontro in programma sul campo centrale quindi è ipotizzabile che possa andare in campo attorno alle 21 italiane. Mentre Berrettini giocherà in sessione serale quindi alle 2 ora italiana.