Atp Indian Wells: Rune annulla un match point e batte Fritz. Avanza anche Medvedev

Sakkari ha superato in una partita molto combattuta la francese Diane Parry 6-2 3-6 6-3. Sakkari affronterà Emma Navarro che a sorpresa ha eliminato la testa di serie numero 2 Aryna Sabalenka . Nell'altro incontro invece Daria Kasatkina è stata sconfitta da Yue Yuan che si è qualificata per i quarti di finale vincendo col punteggio di 4-6 6-4 6-3.

Nel singolare femminile negli ultimi due ottavi successi per la giocatrice greca Maria Sakkari e per la cinese Yue Yuan .

Sul 4-5 nel secondo set , Fritz ha sbagliato una risposta di rovescio sulla seconda palla di servizio Rune. Il danese si è salvato in quel game e al tie break ha portato a casa il set mettendo di nuovo la sfida in parità.

Il russo è apparso in crescita di condizione. Nell'ultimo incontro della notte successo in rimonta del danese Holger Rune che ha eliminato l'americano Taylor Fritz col punteggio di 2-6 7-6 6-3. La testa di serie numero 7 ha anche annullato un match point.

3-6 7-6 6-4 in rimonta per il giocatore norvegese. La testa di serie numero 4 Daniil Medvedev ha eliminato 6-4 6-4 il bulgaro Grigor Dimitrov. Medvedev - che è alla caccia del suo primo titolo stagionale - è stato molto solido al servizio e ha creato molti problemi al bulgaro nel difendere il proprio turno di battuta.

Sono Tommy Paul contro Casper Ruud e Daniil Medvedev contro Holger Rune i due quarti di finale della parte alta del tabellone maschile di Indian Wells. Se Paul ha sconfitto in due set Luca Nardi reduce dall'impresa di eliminare il numero 1 del mondo Novak Djokovic, Casper Ruud ha dovuto faticare a lungo per avere la meglio di Gael Monfils.

