Giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Indian Wells. Continua la sfida a distanza tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner per la seconda posizione del ranking mondiale; mentre Daniil Medvedev proverà ad accorciare le distanze e trionfare al BNP Paribas Open.

Ad aprire il programma sullo Stadium 1 a partire dalle ore 19:00 italiane saranno due quarti di finale del torneo femminile. Anastasia Potapova, che ha eliminato Jasmine Paolini agli ottavi, se la vedrà con l'ucraina Marta Kostyuk.

Toccherà poi alla numero uno WTA Iga Swiatek, impegnato nel super match con Caroline Wozniacki. Le due si sono incontrate l'ultima e unica volta nel 2019 a Toronto.

Atp Indian Wells - Day 9: ecco quando gioca Sinner contro Lehecka.

In campo Alcaraz

Non prima delle 23:00, sempre sul Centrale, Alcaraz proverà a prendersi la rivincita ai danni di Alexander Zverev. Il tedesco è avanti 5-3 negli scontri diretti e ha sconfitto due volte consecutive lo spagnolo: la prima alle Nitto ATP Finals; la seconda ai quarti di finale degli Australian Open 2024.

Alle 02:00 in campo Medvedev, reduce dal netto successo ai danni di Grigor Dimitrov. Il russo troverà dall'altra parte della rete Holger Rune. Sinner giocherà invece sullo Stadium 2 alle ore 19:00, orario piuttoso comodo per gli appassionati di tennis italiani.

Per l'altoatesino sfida inedita con Jiri Lehecka. Il ceco sembra aver trovato la sua dimensione nel circuito maggiore e in questo processo di crescita risulta fondamentale la figura di Tomas Berdych. Subito dopo Sinner-Lehecka, scenderanno in campo Tommy Paul e Casper Ruud.

Chiudono le due giocatrici di casa Coco Gauff ed Emma Navarro che affronteranno rispettivamente Yue Yuan e Maria Sakkari.