Atp/Wta Indian Wells - Termina l'avventura di Nardi. Sabalenka sorprende tutti

Resterà l'immensa soddisfazione di aver battuto il suo idolo Novak Djokovic. Luca Nardi è uscito sconfitto dal confronto valevole per gli ottavi di finale del Master 1000 di Indian Wells. Un concreto Tommy Paul ha portato a casa la vittoria grazie a un break ottenuto in ogni set, beffando così l'italiano che ha cercato di lottare fino all'ultimo per allungare una partita molto equilibrata.

È terminata così la stranissima avventura del 20enne di Pesaro, ripescato come lucky loser potendo saltare il primo turno, che ha raggiunto uno dei migliori risultati della carriera. Nel primo set i due hanno mantenuto i rispettivi turni di servizio, annullando le chances di break concesse al rivale.

Sul 4-4 il marchigiano ha sofferto e alla fine ceduto a 15 la battuta, perdendo nel game successivo il parziale per 6-4. Nel secondo la svolta è avvenuta nel lunghissimo terzo gioco: l'azzurro non ha sfruttato due opportunità per impattare sul 2-2 e alla terza palla break l'americano ha strappato il servizio e preso un vantaggio importante.

Nardi non è riuscito a reagire e a recuperare, arrendendosi per 6-3 con un altro break subìto nel finale. Nelle semifinali di doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono andati davvero a un passo dalla conquista della finale anche al Bnp Paribas Open.

La coppia azzurra è stata sconfitta da Granollers e Zeballos, abili a rimontare il set di svantaggio aggiudicandosi i successivi tie-break (9-7 il punteggio di quello del secondo set e 10-8 nel terzo decisivo). Un vero peccato per i due italiani, che però continuano a esprimersi a grandi livelli e a mettere in cassaforte punti importanti per il ranking.

Sabalenka eliminata

La grande sorpresa in apertura di programma è stata senza ombra di dubbio l'eliminazione di Aryna Sabalenka, che sta riscontrando non poche difficoltà dopo la splendida affermazione agli Australian Open.

La bielorussa stavolta non è riuscita a ribaltare il punteggio e si è dovuta arrendere a una più solida Emma Navarro: la statunitense è stata abile a conquistare il primo set e a contenere la reazione della 25enne di Minsk.

Sul 6-3, 3-6 è stata nuovamente l'americana a prendere l'inerzia della partita, mettendo in difficoltà l'avversaria al servizio. Sabalenka non ha tenuto ben tre turni di battuta e necessariamente non ha potuto nulla (6-2).

Ai quarti di finale senza alcun tipo di problema. Coco Gauff ha portato a termine l'obiettivo superando Elise Mertens in modo nettissimo (6-0, 6-2). La statunitense ha concesso appena due game in tutta la sfida, proseguendo così l'avventura nel torneo californiano.