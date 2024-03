Matteo Berrettini racconta le sue sensazioni: "Sono un po' stanco ma mi sento bene"

© Graham Denholm-Getty Images

Matteo Berrettini ha vinto la prima partita del Challenger di Phoenix. Dopo un'assenza che durava dallo Us Open 2023, il giocatore italiano nella notte ha affrontato e battuto il francese Hugo Gaston con il punteggio di 3-6 6-3 6-1.

Una vittoria in rimonta che deve dare tanto morale ad un giocatore che dallo scorso 31 agosto quando si era infortunato contro Arthur Rinderknech a New York non era più entrato in campo per una partita ufficiale. Ed ora invece sul cemento di un Challenger che aveva già vinto nel 2019 questa nuova ripartenza.

Sempre all'insegna del servizio (10 aces messi a segno) e con spaventose accelerazioni di dritto che hanno fatto sognare i suoi tifosi.

Matteo Berrettini racconta le sue emozioni: "Sono felicissimo, sembrano passati dieci anni dall'ultima partita"

Come racconta il sito di Supertennis, Matteo Berrettini dopo avere superato Gaston ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono felicissimo, sembrano passati dieci anni dall'ultima partita.

Prima del match pensavo: anche se dovessi perdere al primo turno, sarei contento semplicemente per essere tornato a giocare. Ho vinto, perciò sono felice due volte. Qui ho bei ricordi, è sempre un piacere giocare in questo Country Club".

Il riferimento è alla vittoria del 2019 quando si impose in finale su Michail Kukushkin. Il giocatore romano che ora attende chi vincerà questa sera tra il francese Arthur Cazaux, e l'australiano Adam Walton, ha anche parlato delle sue condizioni fisiche dopo questa partita: "Vediamo come mi sveglio domani mattina, sono un po' stanco ma mi sento bene.

Qui ho con me anche il mio fisioterapista, che conosce benissimo il mio corpo. Sono davvero felice". Berrettini tornerà in campo nella giornata di giovedì. Oggi ci sarà invece l'esordio di Fabio Fognini opposto allo statunitense Michael Mmoh.