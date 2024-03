Challenger Phoenix: Buona la prima per Matteo Berrettini, Gaston battuto in tre set

© Kelly Defina-Getty Images

Buona la prima per Matteo Berrettini. Il giocatore italiano attualmente numero 154 del mondo ha superato il primo turno al Challenger di Phoenix in Arizona eliminando il francese Hugo Gaston (numero 85 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-3 6-1.

La partita è durata un'ora e 42 minuti. Un primo passo per il tennista italiano che non giocava una partita ufficiale dallo scorso Us Open quando si era ritirato per un infortunio nella partita contro il francese Arthur Rinderknech.

Berrettini che ha scelto di ripartire da questo Challenger sul cemento all'aperto in Arizona che ha già vinto nel 2019 ha avuto un po' di difficoltà iniziali. Nel quarto game ha concesso il break con una serie di dritti sbagliati e il giocatore francese ha concluso il set con il punteggio di 6-3.

Il tennista romano ha cambiato marcia nel secondo set andando a chiudere con lo stesso parziale con il quale aveva perso il primo set. Chiave di volta dell'incontro è stato il terzo game del terzo set: dopo uno scambio di break e controbreak nei primi due giochi del set, l'azzurro ha strappato nuovamente il servizio a Gaston ed è stato il colpo letale alla partita.

Naturalmente Berrettini ha fatto la differenza con i consueti colpi forti della casa ovvero il servizio e le accelerazioni di dritto micidiali che nel 2021 l'hanno portato fino alla finale del torneo di Wimbledon. Chiusura per 6-1 con anche un sorriso e qualificazione per gli ottavi di finale dove Berrettini attende adesso il vincitore della partita tra il francese Arthur Cazaux e il giocatore australiano proveniente dalle qualificazioni Adam Walton.

Matteo Berrettini: "Sono così felice di aver potuto giocare"

Nell'intervista a bordo campo a fine match Matteo Berrettini ha sottolineato che "sono passati quasi sette mesi dalla mia ultima partita. Sono così felice di aver potuto giocare, questo è quello che mi sono detto dopo aver perso il primo set.

Stavo semplicemente apprezzando il fatto di poter giocare, quindi sono davvero felice di aver ottenuto la vittoria". Nel torneo in Arizona è presente anche un altro giocatore italiano: Fabio Fognini oggi farà il suo esordio nel torneo contro l'americano Michael Mmoh.