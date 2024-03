Atp Indian Wells: Jannik Sinner supera l'ostacolo Ben Shelton e vola nei quarti

© Clive Brunskill-Getty Images

Jannik Sinner avanza come un treno e nemmeno Ben Shelton ha potuto fermare il convoglio altoatesino che inanella la vittoria numero 15 in quindici partite giocate nell'anno solare 2024. 7-6 6-1 il punteggio in favore del tennista italiano che ora nei quarti di finale sfiderà il ceco Jiri Lehecka che ha superato in maniera nettissima 6-2 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas.

Sinner ha giocato una partita con grande attenzione e la chiave è stata aver portato a casa un primo set nel quale era sempre stato in vantaggio ma che per poco poteva anche prendere una piega diversa. Il giocatore azzurro ha per primo fatto il break al suo avversario sul 3-2, il punteggio ha seguito i servizi fino al 5-4.

Qui, al momento di servire per il set, Sinner non ha chiuso e c'è stato il controbreak. Nel game successivo Sinner è andato 0-40 su servizio Shelton ma l'americano incitato a gran voce dal pubblico di Indian Wells è riuscito a recuperare e andare sopra 6-5.

Qui si è vista la sicurezza in se stesso del giocatore italiano. Game di servizio ineccepibile, parziale al tie break. Il campione degli Australian Open è andato sopra 4-1, lo statunitense è tornato sul 4-4 ma Sinner ha piazzato l'allungo decisivo per il 7-4 con uno smash vincente sul set point.

Sinner poi ha approfittato del momento, di un evidente stato di scoramento di Shelton per la conclusione del primo parziale ed è volato 3-0 nel secondo set. Shelton ha perso anche una delle sue armi principali ovvero il servizio sotto i colpi delle risposte di Sinner.

Il giocatore altotesino è volato 4-1 e di lì a breve ha chiuso 6-1 con un nuovo break con uno Shelton che ha decisamente mollato dal punto di vista mentale. E che è uscito dal campo quasi tra le lacrime.

Le altre partite del torneo: quarto di finale tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz

Nel pomeriggio Carlos Alcaraz ha dominato l'ungherese Fabian Maroszan col punteggio di 6-3 6-3. Il giocatore spagnolo ora sfiderà di nuovo nei quarti di finale Alexander Zverev che l'ha eliminato agli Australian Open.

Zverev ha superato in rimonta l’australiano Alex De Minaur 5-7 6-2 6-3. Nel torneo femminile vittorie per Marta Kostyuk su Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 6-1 e per Caroline Wozniacki che in una sfida tra mamme ha battuto 6-4 6-2 la tedesca Angelique Kerber.