Atp/Wta Indian Wells - Day 8: ecco quando gioca Luca Nardi contro Tommy Paul

Nella giornata di mercoledì 13 marzo all'Atp Master 1000 e al WTA 1000 di Indian Wells si completano le partite degli ottavi di finale. Al termine di questa giornata entrambi i tabelloni principali saranno allineati ai quarti di finale.

In campo tornerà anche Luca Nardi che dopo la clamorosa sorpresa del turno precedente nel quale ha eliminato il numero 1 del mondo Novak Djokovic giocherà il suo primo ottavo di finale di un torneo di questo livello contro lo statunitense Tommy Paul.

Il programma prevede Nardi-Paul come secondo incontro sullo Stadium 2. Andiamo con ordine e analizziamo tutto il programma. Sul campo centrale Stadium 1 apre la partita tra la bielorussa Aryna Sabalenka, testa di serie numero 2 e la giocatrice di casa Emma Navarro.

La partita prende il via alle ore 19 italiane. A seguire altro ottavo di finale del singolare femminile tra Elise Mertens e Coco Gauff. Al termine di questo incontro uno degli ottavi di finale di maggior richiamo ovvero quello tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Nella sessione serale americana, quando in Italia saranno le 2 del mattino, sfida tra Taylor Fritz e Holger Rune.

Nardi gioca come secondo incontro sullo Stadium 2

Sullo Stadium 2 si apre sempre alle ore 19 italiane con la partita tra il norvegese Casper Ruud e il francese Gael Monfils.

A seguire la partita più attesa dagli italiani ovvero la sfida tra il giocatore pesarese e la testa di serie numero 17 Tommy Paul. Come orario d'avvio ovviamente dipende dall'andamento di Ruud-Monfils ma probabilmente la partita si giocherà attorno alle 21-21.30 ora italiana.

Dopo Nardi spazio al singolare femminile sullo Stadium 2. In campo la francese Diane Parry contro la testa di serie numero 9 la greca Maria Sakkari. Questa partita non inizia prima delle 23 italiane. Infine in sessione notturna americana non prima delle 2 del mattino italiane la sfida tra la cinese Yue Yuan e la russa Daria Kasatkina.

In programma sul campo 3 infine come secondo incontro la semifinale del doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori che saranno impegnati contro la coppia argentino-spagnola Zeballos-Granollers. Ecco il programma integrale di mercoledì 13 marzo.