L'offerta dell'Arabia Saudita per unificare Atp e Wta: la clamorosa indiscrezione

Per il momento l’unica federazione certamente contraria è la Tennis Australia, con Craig Tiley che sta pensando ad un progetto alternativo che andrebbe a contrastare l’offerta della PIF. Nelle ultime ore però è arrivata la pronta smentita del fondo d'investimento sovrano, anch'essa riportata dal Telegraph, che ha riportato la dichiarazione che un'eventuale intenzione da parte del fondo di voler "acquisire il tennis" sia infondata e che l'intenzione sia invece quella di entrare a far parte "dell'ecosistema già esistente".

L’Arabia Saudita aveva manifestato a più riprese di voler organizzare un Master 1000, ma il già fittissimo calendario del circuito costringerebbe l’Atp a valutare due soluzioni: quella meno probabile di inserire un ulteriore appuntamento in calendario e l’altra che prevederebbe la sostituzione di uno dei tornei già presenti con quello saudita.

Visti i noti e ingenti problemi economici che hanno colpito negli ultimi anni la Wta, l’offerta potrebbe essere valutata per risanare il movimento femminile.

L’Arabia Saudita vuole prendersi il tennis. Tutto il tennis. È un’indiscrezione clamorosa quella arrivata da Simon Briggs, giornalista britannico del Telegraph. Briggs ha rivelato che il Public Investment Fund , fondo d’investimento sovrano dell’Arabia Saudita, avrebbe offerto due miliardi di dollari per acquistare le due associazioni principali, l’Atp e la Wta , con l’obiettivo di fonderle i due tour in un unico circuito.

