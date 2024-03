Entry List Montecarlo - Presenti Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. C'è anche Rafa Nadal

Jannik Sinner: "Non mi importa ciò che dice la gente. Shelton? È stata dura"

Carlos Alcaraz: "Il mio idolo è Rafael Nadal, ma vorrei giocare come Roger Federer"

Ci saranno poi Carlos Alcaraz e Jannik Sinner , con il primo leggermente favorito sull’italiano su questa superficie. La grande novità è che Rafael Nadal ha deciso di iscriversi, facendo valere il suo Ranking protetto, così come Marin Cilic.

Saranno presenti i due finalisti della sorprendente edizione dello scorso anno, quando a trionfare fu Andrey Rublev (al suo primo e unico titolo 1000 in carriera) in finale contro Holger Rune .

È stata infatti ufficializzata l’ entry list del master 1000 di Montecarlo , il primo torneo di questa categoria sul rosso, in programma dal 7 al 14 aprile. Tra stelle del circuito e specialisti di questa superficie, tra gli iscritti al torneo del principato figurano i migliori tennisti al mondo, compresa qualche sorpresa.

Spettacolo sul cemento con vista sulla terra rossa. Se il tour è impegnato nel pieno dello swing americano, con Indian Wells in corso e Miami subito a seguire, arrivano le prime anticipazioni sulla seconda parte del tour, che ad aprile si sposterà sulla terra europea.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD