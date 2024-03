La vittoria di Nardi su Novak Djokovic ha una portata storica: i record infranti

© Matthew Stockman/Getty Images

L’impresa realizzata da Luca Nardi nella notte californiana ha regalato un dolce risveglio ai tifosi italiani, che mai si sarebbero aspettati un simile risultato. Da numero 123 del mondo il giovane di Pesaro ha battuto il numero uno al mondo Novak Djokovic, tra lo stupore di tutti.

Difficilmente siamo abituati a vedere giocatori capaci di capovolgere totalmente il favore dei pronostici, tantomeno quando si parla del serbo. L’azzurro, tra l’altro ripescato da lucky loser, estromettendo da Indian Wells il 24 volte campione Slam, ha iscritto il suo nome nella storia di questo sport, aggiornando numerose statistiche.

Quella più curiosa, ma che racconta in pieno la portata dell’impresa, vede Nardi come il quarto giocatore con la classifica più bassa a battere un numero uno al mondo in un Masters 1000. ‘Meglio’ di lui hanno fatto solo Pospisil, Kokkinakis e Clavet.

Ma non è stato l’unico record aggiornato dall’italiano. Questa volta riguarda Djokovic e non gli farà particolarmente piacere. Il record-man balcanico ha perso solo in quattro occasioni contro un under 21.

Oltre al 20enne marchigiano sono iscritti in questa ristrettissima lista tre campioni: Holger Rune, Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal.

📊 Les joueurs les moins bien classés ayant battu un N°1 mondial en Masters 1000 :

🇪🇸 N°178 : Clavet b. Hewitt - Miami 2003

🇨🇦 N°129 : Pospisil b. Murray - IW 2017

🇦🇺 N°175 : Kokkinakis b. Federer - Miami 2018

🇮🇹 N°123 : Nardi b. Djokovic - IW 2024 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) March 12, 2024

Le parole dell'azzurro dopo l'impresa

"Sensazione incredibile.

Non potevo nemmeno immaginare di giocare una partita contro di lui, e ora sono riuscito addirittura a batterlo. Quindi per me è un sogno diventato realtà. Ogni sera che vado a letto vedo Novak: ho un suo poster in camera.

Se qualcuno mi avesse detto che sarei stato ripescato come lucky loser e avrei battuto Djokovic, avrei pensato fosse pazzo. Djokovic è il miglior giocatore di sempre e terrò questo momento con me per il resto della vita" , ha concluso in conferenza stampa post match.