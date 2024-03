Atp Indian Wells - Colpaccio di Luca Nardi: l'azzurro batte Djokovic e fa la storia

Jannik Sinner nella storia del tennis italiano: nessuno come l'azzurro

Shelton: "Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal come Michael Jordan e Bryant"

Jannik Sinner: "Ho rispetto per chiunque ma non ho paura di nessuno. È solo tennis"

Luca Nardi su Novak Djokovic: "Ho il suo poster in camera. Sono emozionato"

Standing ovation per Roger Federer alla partita dei Golden State Warrios: il video

Sebastian Baez a corto di energie dopo i due tornei vinti in Sudamerica e i due turni passati a Indian Wells ha lasciato strada all'americano Taylor Fritz . 6-2 6-2 il netto score. Infine successo anche per il bulgaro Grigor Dimitrov che ha domato 6-3 6-3 Adrian Mannarino.

Gli altri ottavi di finale sono andati via molto veloci. . Netta affermazione anche del norvegese Casper Ruud su Arthur Fils regolato col punteggio di 6-2 6-4.

Punteggio finale della partita. 6-7 7-6 6-3 per il giocatore transalpino.

Nelle altre partite di giornata Holger Rune ha sconfitto in due set Lorenzo Musetti, Gael Monfils è andato molto vicino a perdere ma ha coronato una rimonta esaltante in un campo gremito di tifosi contro l'inglese Cameron Norrie.

E da lì la vittoria contro il numero 1 del mondo con ingresso tra primo 100 del mondo per il classe 2003. Può essere la partita che segna la nascita di una nuova stella nel firmamento del tennis italiano . Ed è il primo ottavo di finale un un Master 1000.

Ovviamente incredulo ed estremamente felice al termine della partita Nardi che nei giorni scorsi aveva dichiarato di avere nella sua cameretta il poster del giocatore serbo . Va ricordata l'incredibile storia del pesarese che, sconfitto nelle qualificazioni, è stato ripescato per il forfait dell'argentino Etcheverry ed è entrato in tabellone direttamente al secondo turno.

Da segnalare l'ultimo game nel quale ha chiuso la partita sul suo servizio: negli ultimi due punti non ha esitato a intervenire con uno schiaffo al volo di dritto vincente per andare 40-15 e poi c'è stato un ace a chiudere.

Un primo set vinto 6-4, una seconda frazione nella quale il serbo sembrava avere rimesso sui suoi binari la partita, ma nel terzo set Nardi ha aumentato ancora il suo livello del gioco conquistando un successo meritato. Va detto a onor del vero che non è stata la versione più brillante di Djokovic soprattutto nel primo set ma questo non toglie nulla a Nardi che ha giocato soprattutto nel terzo parziale un tennis di alta qualità ricco di vincenti.

Luca Nardi ha battuto Novak Djokovic. Sì è tutto vero, non è un errore. Il giocatore pesarese nella notte di Indian Wells ha sconfitto 6-4 3-6 6-3 il giocatore serbo e ha ottenuto il risultato più importante della sua giovane carriera.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD