Atp/Wta Indian Wells - Day 7: gli orari di gioco di Jannik Sinner e Jasmine Paolini

Jannik Sinner nella sessione serale americana quando in Italia è piena notte e Jasmine Paolini in campo questa sera alle 19 ora italiana come primo incontro sullo Stadium 1. Sono queste le decisioni degli organizzatori del torneo di Indian Wells per quel che riguarda la prima giornata di ottavi di finale dei due tabelloni principali del torneo Master 1000 ATP e del WTA 1000.

Alle 19 ora italiana, l'allieva di Renzo Furlan aprirà il programma e se la vedrà contro la giocatrice russa Anastasia Potapova. A seguire ma non prima delle 21 ora italiana lo spagnolo Carlos Alcaraz giocherà la partita di ottavi di finale contro l'ungherese Fabian Maroszan contro il quale c'è un precedente eccellente l'anno scorso al Foro Italico con l'ungherese che riuscì a sorprendere il campione spagnolo.

Sinner in campo non prima delle ore 2 italiane contro Shelton

Il campione degli Australian Open Jannik Sinner - con una striscia aperta di 17 vittorie di fila - affronta lo statunitense Ben Shelton in uno degli ottavi di finale più attesi dal momento del sorteggio.

Andranno in campo alle ore 2 italiane. A seguire ultimo ottavo di finale del torneo Wta sul campo centrale tra la numero 1 del mondo la polacca Iga Swiatek e la giocatrice kazaka Julija Putinseva. Questa partita non inizierà prima delle 4 ora italiana.

Sullo Stadium 2 si apre alle 19 con la sfida tra il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas. A seguire dalle 21 l'ottavo femminile tra Anastasia Pavlyuchenkova e Marta Kostyuk. Poi l'ottavo di finale tra il tedesco Alexander Zverev e il giocatore australiano Alex de Minaur.

Infine non prima delle 2 ora italiana sfida tra mamme tra la tedesca Angelique Kerber e la danese Caroline Wozniakci. Da segnalare infine che sullo Stadium 3 come secondo incontro saranno in campo nel torneo di doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori che sfideranno il duo formato da Jackson Withrow e Nathaniel Lammons.

Ecco il programma completo del 12 marzo a Indian Wells.