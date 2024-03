Atp/Wta Indian Wells - Niente da fare per Musetti: vince Rune. Gauff supera Bronzetti

© Clive Brunskill/Getty Images

Si interrompe al terzo turno il cammino di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Indian Wells. A raggiungere gli ottavi di finale in California ci ha pensato Holger Rune, fortunato a fare quest'oggi il suo esordio grazie al meritato bye e al ritiro di Milos Raonic a poche ore dalla sfida.

Il danese ha eliminato Musetti imponendosi con il punteggio di 6-2, 7-6( 5) . Il rovescio in uscita dal servizio colpito da Musetti sulla prima palla break offerta a Rune è terminato leggermente largo e trasformato in salita la strada dell'azzurro.

Il talento di Carrara ha provato a costruirsi le sue chance, ma il rendimento di Rune non gli ha permesso di recuperare terreno.

Musetti ha rimontato da 0-40 nelle fasi iniziali del secondo parziale; un game capace di conferirgli nuovo vigore.

Il 22enne si è allineato al ritmo di Rune e guadagnato il tie-break. Musetti, però, non ha sfruttato il clamoroso smash sbagliato dal danese sul 4-4 e ha commesso due gravissimi gratuiti con il dritto offrendo il match point; convertito da Rune con un letale ace.

Niente da fare anche per Lucia Bronzetti: la giocatrice di Rimini ha subito un severo 2-6, ( 5) 6-7 contro Coco Gauff. Leggere il punteggio del primo set e scoprire il numero di occasioni che l’azzurra si è procurata in risposta crea un’unica e grande sensazione di stupore.

L’americana ha iniziato male trovando errori inusuali, ma Bronzetti ha gettato alle ortiche ben nove palle break nei tre turni di battuta con cui Gauff ha dato il benvenuto alla partita. La 25enne non ne ha approfittato permettendo alla statunitense di correggere il tiro ed entrare mentalmente nel match.

Sul 2-3, forse scoraggiata dalle opportunità non trasformate, Bronzetti ha disputato un pessimo game e non ha collezionato nemmeno un punto al servizio. Gauff ha poi raddoppiato sferrando un duro colpo alla rivale. Entrambe hanno acquisito più solidità in apertura di secondo set: la prima a perdere campo spedendo largo il dritto sulla palla break concessa all’avversaria è stata Bronzetti nel sesto gioco.

Nemmeno il tempo di realizzare che Gauff ha vissuto un altro passaggio a vuoto perdendo il controllo del dritto e il vantaggio. Avanti 5-4 nel tie-break, Bronzetti ha probabilmente avvertito la tensione e perso 3 punti di fila.