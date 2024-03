Challenger Phoenix - Il cammino di Matteo Berrettini. Al via c'è anche Fabio Fognini

© Kelly Defina-Getty Images

Quello di Phoenix è un torneo Challenger molto particolare. Avendo una data proprio nel mezzo tra Indian Wells e Miami spesso ha un campo di partecipazione molto importante con diversi giocatori che, sconfitti in California, fanno tappa in Arizona prima di andare in Florida per il secondo torneo Master 1000 dell'anno.

Di certo per gli appassionati di tennis italiani, quest'anno il Challenger di Phoenix (cemento all'aperto) verrà seguito con attenzione per la presenza di Matteo Berrettini. Il finalista dell'edizione 2021 di Wimbledon fa il suo rientro alle competizioni dopo l'infortunio agli Us Open 2023.

Il rientro è stato più volte rimandato ma ora ci siamo. Nel tabellone di Phoenix, Berrettini che oggi è numero 154 del mondo, è stato sorteggiato al primo turno contro il francese Hugo Gaston, numero 85 del ranking Atp.

In caso di successo il tennista romano potrebbe affrontare il francese Arthur Cazaux che ha brillantemente impressionato agli Australian Open. Cazaux al primo turno se la vedrà contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni.

Berrettini si trova inserito nell'ultimo quarto di tabellone e la testa di serie che potrebbe affrontare in caso di un eventuale quarto di finale è l'austriaco Sebastian Ofner, numero 38 del mondo, che si trova in una zona del main draw nella quale attende l'inserimento di tre giocatori provenienti dalle qualificazioni.

In questa parte bassa del tabellone ci sono poi come teste di serie l'australiano Aleksandar Vukic e il tedesco Yannick Hanfmann.

Prima testa di serie del torneo è lo statunitense Christopher Eubanks che in uno dei primi turni di maggiore interesse affronta l'australiano Thanasi Kokkinakis, sconfitto all'esordio a Indian Wells da Jannik Sinner.

Le altre teste di serie presenti nella parte alta del tabellone sono Nuno Borges, Roman Safiullin e Roberto Carballes Baena. Non c'è solamente Matteo Berrettini a rappresentare l'Italia. In tabellone a Phoenix c'è anche Fabio Fognini reduce dall'esperienza a Indian Wells dove ha superato un turno prima di essere sconfitto dall'argentino Sebastian Baez.

Fabio Fognini che si trova nella parte bassa del tabellone, esattamente come Berrettini, gioca al primo turno contro l'americano Michael Mmoh. E al secondo turno eventualmente si trova nella zona della testa di serie numero 7 Vukic.

