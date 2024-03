© Clive Brunskill/Getty Images

Sarà Lorenzo Musetti ad aprire il programma sullo Stadium 1 del BNP Paribas Open. Il talento di Carrara ha ottenuto una importantissima vittoria nel festival del rovescio a una mano con Denis Shapovalov e lanciato un forte urlo liberatorio al termine della disputa.

Per accedere agli ottavi di finale dovrà superare la concorrenza della testa di serie numero sette Holger Rune. Il danese è stato piuttosto fortunato: quella con l'italiano sarà infatti la sua prima partita a Indian Wells.

Il bye al primo turno e l'improvviso ritiro di Milos Raonic a poche ore dall'incontro lo hanno infatti trasportato direttamente al terzo turno.

Atp Indian Wells - Day 6: Musetti apre il programma contro Rune. Nardi sfida Djokovic

Il match tra Musetti e Rune inzierà alle ore 19:00 italiane e sarà trasmessa su Sky Sport Tennis.

Toccherà poi ad Aryna Sabalenka, capace di annullare quattro match point all'esordio, e Naomi Osaka. La due volte campionessa in carica degli Australian Open se la vedrà con Emma Raducanu; mentre la giapponese giocherà contro Elise Mertens.

Nella notte italiana - nello specifico alle 02:00 - Novak Djokovic affronterà Luca Nardi. Il tennista di Pesaro ha sfruttato alla grande la sua occasione - è entrato in tabellone come lucky loser - e si è regalato una emozionante sfida con il serbo su uno dei palcoscenici più importanti.

L'ultima partita sullo Stadium 1 ospieterà Elina Svitolina ed Emma Navarro. Un'altra italiana aprirà il programma sullo Stadium 2. Lucia Bronzetti proverà a sorprendere tutti e mettere in difficoltà Coco Gauff alle 19:00.

Una dei match da gustarsi vedrà scendere in campo Tommy Paul e Ugo Humbert, fresco di ingresso in top 15. A calare il sipario saranno invece Daniil Medvedev e Sebastian Korda. Jannik Sinner e Lorenzo Sonego - impegnati in doppio - troveranno dall'altra parte della rete Marcel Granollers e Horacio Zeballos non prima delle 20:30.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori incontreranno Jamie Murray e Michael Venus.

Il programma completo