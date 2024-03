Atp Indian Wells: Jannik Sinner senza problemi con Struff. Eliminato Andrey Rublev

Fabio Fognini: "L'obiettivo è entrare in tabellone al Roland Garros"

Nessun problema nemmeno per Carlos Alcaraz che ha regolato Felix Auger Aliassime in maniera netta col punteggio di 6-2 6-3. Ritroverà ora Fabian Maroszan che ha battuto 6-2 6-2 il brasiliano Thiago Seyboth Wild. L'ungherese ha sorpreso Alcaraz l'anno scorso a Roma al Foro Italico.

La testa di serie numero 5 è stata sconfitta in maniera netta 6-4 6-4 dal ceco Jiri Lehecka . Giocatore ceco che se la vedrà ora con Stefanos Tsitsipas che ha battuto 6-3 6-3 lo statunitense Frances Tiafoe. Successi anche per Alexander Zverev (7-6 6-3 a Griekspoor) e Alex De Minaur (7-5 6-0 a Bublik).

C'è stato un unico momento di difficoltà nell'ottavo gioco con due palle del controbreak per il tennista tedesco ma Sinner ne è uscito alla grande annullandole e portando a casa poi il set 6-4.

Nel primo set il giocatore altoatesino con un break ha sbrigato la pratica e ha chiuso 6-3. Nel secondo parziale il 22enne tennista italiano ha ottenuto il break al quinto gioco, nel game successivo di servizio del tedesco avrebbe potuto andare avanti di due break ma non ha concretizzato.

E nel 2024 è ancora imbattuto avendo vinto tutte e 14 le partite disputate . Affronterà al prossimo turno l'americano Ben Shelton che in una maratona in sessione notturna ha sconfitto l'argentino Francisco Cerundolo 7-6 3-6 7-6.

Jannik Sinner non ha avuto problemi nel terzo turno del torneo Atp di Indian Wells e ha superato senza troppi patemi il numero 25 del mondo Jan Lennard Struff col punteggio di 6-3 6-4. Partita gestita molto bene dal numero 3 del mondo che ha reso vani gli attacchi del giocatore tedesco con la qualità dei suoi passanti.

