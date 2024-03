Atp Indian Wells - Djokovic non brilla ma batte Vukic: sfiderà Nardi. Ok Medvedev

© Clive Brunskill/Getty Images

Non è stato l'esordio migliore della sua carriera, ma Novak Djokovic si è regalato la vittoria numero 400 in un torneo Masters 1000 nel giorno in cui è tornato a Indian Wells dopo cinque lunghi anni. Solo il campione serbo e Rafael Nadal( 406) hanno raggiunto quota 400 da quando questa categoria di eventi ha assunto tale denominazione nel 1990.

Il belgradese non ha brillato contro Aleksandar Vukic e ha lasciato il secondo set per strada sbagliando qualche colpo di troppo nella parte finale. Nella terza frazione, però, Djokovic ha inciso nuovamente in risposta con continuità e chiuso con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3.

Atp Indian Wells - Djokovic fa 400 negli eventi Masters 1000: sfiderà Nardi

Vukic ha avvertito la tensione in apertura e ceduto il servizio con un brutto gratuito. Djokovic non è riuscito ad allungare e ha dovuto annullare una palla break sul 2-1.

L'australiano ha mollato la presa e raccolto solo due game. Contro ogni pronostico, il 36enne ha iniziato malissimo il secondo set ritrovandosi subito sotto a causa di un rovescio largo. Lo smash sbagliato sulla prima delle tre palle consecutive del contro break ha lanciato un messaggio a Vukic, che ha mostrato maggior coraggio e giocato a tutto braccio.

Djokovic ha comunque pareggiato i conti nel quinto game,ma sul 5-6 disputato il peggior turno di battuta concedendo due set point al rivale, che ha sorpreso tutti con una risposta vincente. Nel parziale decisivo, il serbo ha aggiustato leggermente il tiro e migliorato le percentuali al servizio.

Due i break che gli hanno consentito di battere Vukic: il primo siglato sul 2-2 grazie al dritto e il secondo sul 5-3. Il suo prossimo avversario sarà Luca Nardi. L'azzurro potrà godersi una magnifica esperienza in uno dei palcoscenici più iconici del tennis mondiale.

Vince senza troppi patemi Daniil Medvedev. Il russo ha controllato con autorevolezza la sfida con Roberto Carballes Baena e avrà la chance di riportare in parità il computo degli scontri diretti con Sebastian Korda al terzo turno.

Uno smash ha completato il lavoro iniziato con il rovescio e consentito a Medvedev di trasformare la prima opportunità della disputa sul 3-2 e incalanare il set, perché lo spagnolo non aggiornerà più il suo score.

Il nativo di Mosca ha rischiato di rimettere in corsa Carballes Baena nella fase centrale del secondo, ma ha rimediato agli errori in maniera definitiva sul 4-3. Il secondo set sfumato per pochi dettagli non ha impedito a Gael Monfils di estromettere dal torneo la testa di serie numero otto Hubert Hurkacz con il punteggio di 6-0, ( 5) 6-7, 6-2.

Il francese ha messo da parte ogni delusione e giocato un fantastico terzo parziale. Terzo ritiro dell'anno per Milos Raonic. Il canadese ha annunciato il forfait per un infortunio non ancora specificato a poche ora dalla partita con Holger Rune.

Il danese. al terzo turno senza giocare nemmeno un 15, affronterà Lorenzo Musetti. L'andamento degli incontri di Taylor Fritz e Grigor Dimitrov si è rivelato pressoché identico: il tennista di casa ha eliminato Alejandro Tabilo; il bulgaro Alexandre Muller.