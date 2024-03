Atp Indian Wells - Vincono Nardi e Musetti. Finisce la corsa di Sonego e Fognini

© Clive Brunskill/Getty Images

Quattro italiani impegnati nel secondo turno del torneo di Indian Wells. Due vittorie e due sconfitte è il bilancio di questa giornata. Luca Nardi ha affrontato il cinese Zhizhen Zhang e ha ottenuto una bellissima e meritata vittoria che lo ha portato al terzo turno.

6-3 3-6 6-3 il punteggio finale. Nardi è entrato in tabellone come lucky loser direttamente al secondo turno per il forfait dell'argentino Tomas Etcheverry. Nel primo set Nardi ha ottenuto il break nel quarto gioco strappando il servizio a zero al cinese.

Il giocatore nativo di Pesaro ha poi allungato fino al 5-1 per poi chiudere il parziale 6-3. Il secondo set ha visto Zhang andare subito in vantaggio per 3-0, vantaggio che ha portato all'arrivo. Nardi è scattato decisamente meglio dai blocchi nel terzo set.

Ha salvato una delicata palla break nel primo game e ha conquistato il break immediato nel secondo game. Chiusura per 6-3 senza mai rischiare nulla sul proprio servizio. Grande prova per il classe 2003 italiano. Lorenzo Sonego è stato eliminato dall'inglese Cameron Norrie, campione del torneo di Indian Wells 2021.

6-4 6-4 il punteggio finale con il piemontese che ha faticato tantissimo a entrare in partita e ha concesso un break di vantaggio al suo avversario che è andato agevolmente a chiudere poi per 6-4. Il secondo set ha visto Sonego andare avanti di un break ma è stata un'illusione momentanea perché Norrie non solo ha trovato subito il break ma è anche andato sopra 5-2.

Sonego qui ha avuto una reazione ma l'inglese ha chiuso 6-4.

Fognini eliminato. Musetti vince la battaglia contro Shapovalov

Fabio Fognini sfidava Sebastian Baez vincitore recente dei tornei su terra battuta a Rio de Janeiro e Santiago del Cile.

E fresco del best ranking di numero 19. Sconfitta 7-5 6-3 con tanti rimpianti per il ligure che non è riuscito a dare la zampata decisiva nel primo set. Il match ha seguito il servizi fino al 5-5, qui Fognini ha avuto due palle break per andare a servire per il set ma non è riuscito a trasformarle.

Nel game successivo Fognini ha perso la battuta con due doppi falli: 7-5 per l'argentino. Nel secondo set Baez in controllo è andato avanti di un break e poi ha chiuso 6-3. Lorenzo Musetti in una partita sicuramente interessante e dagli aspetti tecnici notevoli ha sfidato Denis Shapovalov e ha vinto 6-4 2-6 7-5 in 2 ore e 20 minuti.

Nel primo set strappo nel settimo gioco con il giocatore di Carrara che poi ha chiuso 6-4 il primo parziale. Shapovalov come spesso gli succede a corrente molto alternata mentre Musetti è riuscito a dare maggiore ordine al suo gioco.

Nel secondo set equilibrio fino al 2-2 poi il canadese ha messo a segno 4 giochi consecutivi. Musetti è andato 0-40 su servizio Shapovalov nel primo game del terzo ma non è riuscito a strappare il servizio all'avversario.

Break di Shapovalov e controbreak di Musetti nel sesto e settimo gioco. Musetti risalito da 2-4 ha strappato il servizio al canadese nell'undicesismo gioco e ha chiuso 7-5 interrompendo una serie di sconfitte consecutive che durava dal torneo di Marsiglia. Per lui ora al terzo turno c'è Holger Rune.