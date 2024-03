Atp/Wta Indian Wells - Day 5: ecco quando giocano Jannik Sinner e Jasmine Paolini

© Michael Owens-Getty Images

Pubblicato il programma di domenica 10 marzo dell'Atp Master 1000 e del WTA 1000 di Indian Wells. Molto attese le partite di Jannik Sinner contro il tedesco Jan Lennard Struff e di Jasmine Paolini che sfida per la terza volta in poche settimane la russa Anna Kalinskaya.

Ecco la collocazione oraria di tutte le partite. Lo Stadium 1 vedrà in campo la numero 1 del mondo Iga Swiatek che sfiderà nuovamente la ceca Linda Noskova che l'ha eliminata dagli Australian Open a Melbourne.

Primo match a partire dalle 19 ora italiana, le 11 in California, Stato nel quale nella notte si è passati all'ora legale quindi il programma inizia un'ora prima in Italia rispetto a questi primi giorni. Secondo match sul centrale tra Carlos Alcaraz e Felix Auger Aliassime.

A seguire ci sarà sempre sullo Stadium 1 la partita di Jannik Sinner contro Struff. Difficile ipotizzare un orario con due partite prima ma difficilmente Sinner sarà in campo prima delle 22.30/23 ora italiana della serata di domenica 10 marzo.

Nella sessione serale sul centrale dalle la statunitense Katie Volynets giocherà contro Caroline Wozniacki non prima delle 2 e a chiudere la partita tra il giocatore di casa Ben Shelton e Francisco Cerundolo. Match al via non prima delle 4 ora italiana.

Jasmine Paolini secondo match della sessione diurna sullo Stadium 2

Sullo Stadium 2 aprono dalle 19 Frances Tiafoe e Stefanos Tsitsipas. La partita che più interessa l'Italia è la seconda in programma: Anna Kalinskaya contro Jasmine Paolini saranno in campo presumibilmente attorno alle 21 ora italiana.

A seguire la partita tra Kerber e Kudermetova. In sessione serale americana dalle 2, Zverev-Griekspoor non prima delle 2 e Haddad Maia e Pavlyuchenkova dalle 4. Sullo Stadium 3 Keys-Putintseva dopo un doppio in campo alle 19, poi Podoroska-Potapova e Rublev-Lehecka.

Sullo Stadium 4 dalle 19 italiane Thiago Seyboth Wild contro Fabian Maroszan e l'intrigante match tra Alexander Bublik e Alex de Minaur. Ecco il programma completo della giornata di domenica 10 marzo a Indian Wells.