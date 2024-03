Atp Indian Wells - Arnaldi dura solo un set contro Alcaraz. Eliminato Cobolli

© Michael Owens/Getty Images

Per buona parte del primo set, Matteo Arnaldi non solo ha fatto partita pari contro il numero due del mondo Carlos Alcaraz, ma ha creato i presupposti per far accadere qualcosa di speciale sullo Stadium 1 del BNP Paribas Open.

L'illusione non ha però trovato il suo spazio nel secondo e nel terzo parziale, perché la reazione dello spagnolo si è manifestata sul campo con una potenza inaudita. Alcaraz ha letteralmente dominato il resto dell'incontro e liquidato Arnaldi con il punteggio di ( 5) 6-7, 6-0, 6-1.

Il 20enne di El Palmar ha rimesso in partita l'azzurro nell'ottavo game colpendo un doppio fallo e spedendo largo un banale dritto. Sotto 5.6, Alcaraz ha addirittura cancellato un set point prima di agguantare il tie-break; un tie-break che Arnaldi ha gestito benissimo e chiuso 7-5.

Atp Indian Wells - Arnaldi dura un set contro Alcaraz. Fuori Cobolli

L'aria è totalmente cambiata nei successi due set. Alcaraz ha iniziato a non sbagliare più un colpo e ha lasciato solo 10 punti per strada in una seconda frazione durata appena 26 minuti e caratterizzata da un pesante bagel.

La situazione non è variata nel terzo e Arnaldi ha aggiornato una solo volta il suo score. Ad attendere Alcaraz al terzo turno c'è Felix Auger-Aliassime. La lunga trasferta sudamericana ha presentato il conto a Flavio Cobolli al Masters 1000 di Indian Wells.

L’italiano non ha mai trovato la continuità necessaria per scalfire in superficie la solidità di Roberto Carballes Baena. Lo spagnolo ha superato Cobolli con un doppio 6-4 e raggiunto al secondo turno Daniil Medvedev.

Il tennista classe 2002 ha avuto il merito di recuperare il break di svantaggio grazie a tre perforanti dritti, ma si è perso sul 4-4 lasciando il tempo a Carballes Baena di affondare il colpo con un discreto passante.

Il nativo di Tenerife si è quasi nutrito della evidente stanchezza che ha lasciato pochi margini a Cobolli e nel secondo parziale ottenuto il break sull’1-1 e sul 4-2 mettendo distanza tra sé e l’avversario.

Sarà Denis Shapovalov - reduce dal successo contro Botic van de Zandschulp - ad affrontare in una leggiadra battaglia del rovescio a una mano Lorenzo Musetti. Andy Murray penserà per qualche giorno ai tre set point consecutivi che avrebbero potuto dare alla partita un volto completamente diverso.

Nonostante abbia qualcosa da recriminare solo sulla risposta sbagliata sul 30-40, la sensazione è che il decimo game sia stato fondamentale per rilanciare un Andrey Rublev non troppo centrato. Il russo ha allontanato i guai, dominato il tie-break e chiuso con il punteggio di 7-6( 3) , 6-1.

Vincono e convincono all’esordio Alexander Zverev, Alex de Minaur e Stefanos Tsitsipas capaci di eliminare rispettivamente Christopher O’Connell, Taro Daniel e Lucas Pouille. È spettato a Ben Shelton l’onore di portare a casa uno dei match più interessanti di giornata.

Il giocatore di si è imposto in rimonta 4-6, 6-3, 6-4 ai danni di Jakub Mensik. Il ceco ha catturato l’attenzione degli appassionati nelle scorse settimane - ingresso in top 100 e prima finale ATP a Doha - e in California confermato di possedere il talento per emergere nel mondo dei grandi.

Shelton, però, ha fatto valere l’anno di competizione ad alti livelli nel set decisivo. Thiago Seyboth Wild ha firmato l'impresa rifilando un sonoro 6-1, 7-5 a Karen Khachanov.