Atp Indian Wells - Day 4: Torna Djokovic. In campo Sonego, Nardi, Musetti e Fognini

Il torneo di Indian Wells entra nel vivo. Tanti italiani e il debutto di Novak Djokovic sono nel "cartellone" di sabato 9 marzo. Ecco gli orari di gioco dei campi principali e dove sono programmati tutti i giocatori italiani.

Lo Stadium 1 vedrà in apertura la partita di singolare femminile tra la giocatrice statunitense Cori Gauff e la francese Clara Burel. Si gioca alle 20 ora italiana. A seguire due partite di singolare maschile: non prima delle 22 ora italiana lo statunitense Taylor Fritz affronta il cileno Alejandro Tabilo e poi ci sarà il rientro in campo a più di un mese di distanza dalla semifinale persa a Melbourne contro Jannik Sinner di Novak Djokovic.

Il serbo giocherà contro l'australiano Aleksandar Vukic. Nella sessione serale non prima delle 3 ora italiana, Aryna Sabalenka contro Peyton Stearns che al primo turno ha eliminato l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e a chiudere il programma la partita tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Roberto Carballes Baena che ha superato Flavio Cobolli.

Lorenzo Sonego ancora programmato come primo incontro alle 20 ora italiana

Tanta Italia in campo in questo primo sabato del torneo di Indian Wells. Lo Stadium 4 catalizzerà l'attenzione degli italiani: dalle 20 c'è in programma la sfida di secondo turno tra Lorenzo Sonego e Cameron Norrie.

Sonego gioca ancora come primo match dopo il successo su Kecmanovic all'esordio. Dopo la partita tra Muller e Dimitrov, come terzo incontro ci sarà in campo Fabio Fognini che sfida Sebastian Baez vincitore dei tornei su terra battuta a Rio de Janeiro e Santiago del Cile.

Sullo Stadium 5 come secondo incontro e comunque non prima delle 21 ora italiana, va in campo Luca Nardi che affronta il cinese Zhizhen Zhang. Davvero singolare la storia di Nardi che, eliminato nell'ultimo turno di qualificazioni, è entrato in tabellone come lucky loser ma non al primo turno come quasi sempre avviene ma addirittura al secondo turno di diritto per via del ritiro di un giocatore che era testa di serie come Etcheverry.

Dopo la partita di Nardi, sarà la volta sullo stesso campo di Lorenzo Musetti che in una partita sicuramente interessante e dagli aspetti tecnici notevoli sfida Denis Shapovalov. C'è infine anche un'italiana in campo.

Si tratta di Lucia Bronzetti che sfida come primo incontro sullo Stadium 8 alle 20 italiane l'ucraina Anhelina Kalinina. Ecco il programma completo di sabato 9 marzo a Indian Wells.