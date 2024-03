Atp Indian Wells - Sonego supera Kecmanovic. Fognini ritrova la vittoria in un 1000

© Michael Owens/Getty Images

Anche il Day 2 del Masters 1000 di Indian Wells è stato caratterizzato dalla pioggia e ha costretto gli organizzatori a rinviare diverse partite, tra cui quella di Flavio Cobolli che affronterà Roberto Carballes Baena come terzo incontro sullo Stadium 7 quest'oggi.

Per il tennis maschile italiano si è tratto comunque di una giornata positiva: Lorenzo Sonego e Fabio Fognini - in campo grazie a una wild card - hanno infatti guadagnato l'accesso al secondo turno raggiungendo rispettivamente le teste di serie numero 28 Cameron Norrie e 19 Sebastian Baez.

Atp Indian Wells - Sorridono Lorenzo Sonego e Fabio Fognini: entrambi volano al secondo turno

Sonego ha aperto il programma sullo Stadium 3 pareggiando i conti nel computo degli scontri diretti con Miomir Kecmanovic e imponendosi con il punteggio di 7-6( 1) , 6-4.

Nel primo set è successo tutto nella parte finale, quando Sonego ha perso la battuta sul 5-5 a causa di un dritto lungo e il serbo fallito il tentativo di chiudere al servizio sbagliando con lo stesso fondamentale.

Nel tie-break, l'azzurro ha dominato lasciando un solo punto all'avversario. Una prima vincente ha salvato Sonego in apertura di secondo set sul 2-2. Nel gioco successivo è arrivato il break della vittoria a zero. Ritrova il sorriso in un evento Masters 1000 Fognini a dieci mesi dall'ultimo successo materializzatosi agli Internazionali BNL d'Italia lo scorso maggio proprio contro Kecmanovic.

In un match dai mille volti, il ligure ha sconfitto Bernabe Zapata Miralles in rimonta con un importante 4-6, 6-2, 6-3. Il vento ha forse contribuito a non mettere a proprio agio i protagonisti nella prima frazione di gioco.

Tanti gli errori commessi da Fognini e Zapata Miralles che non sono riusciti a dare seguito al break di vantaggio. Fognini ha purtroppo compiuto un passo falso in più cedendo in malo modo la battuta a zero sul 4-5. Il ligure è partito male anche nel secondo parziale, ma si è improvvisamente liberato dalla pressione sorprendendo due volte consecutive lo spagnolo in risposta nel terzo e nel quinto game.

Dallo 0-2 al 6-2 il passo è breve, perché Fognini ha iniziato a esprimere il suo tennis con grande continuità e messo alle corde Zapata Miralles. La pioggia ha imposto alla disputa una lunga pausa durata più di tre ore.

Pronti, via: Fognini non ha superato l'ostacolo palle break. Un doppio fallo dell'avversario gli ha però conferito nuovamente fiducia e sul 3-3 ha inflitto la stoccata vincente colpendo due velenosi dritti. Novak Djokovic ha scoperto il nome del giocatore che incontrerà all'esordio.

Il campione serbo se la vedrà con l'australiano Aleksandar Vukic, capace di eliminare in due set il qualificato Shintaro Mochizuki.