Atp Indian Wells - Day 3: Arnaldi sfida Alcaraz. Ecco quando gioca Jannik Sinner

Jannik Sinner contro Thanasi Kokkinakis sarà la partita che apre la terza giornata del torneo di Indian Wells sullo Stadium 1. Matteo Arnaldi contro Carlos Alcaraz invece sarà la sfida in programma sempre sul campo centrale ma in sessione serale americana quando in Italia sarà piena notte.

Ecco il programma di venerdì 8 marzo. Sinner dopo le vittorie agli Australian Open e a Rotterdam, farà il suo esordio a Indian Wells giocando contro l'australiano Kokkinakis. Il match è in programma come primo incontro sul campo centrale alle 11 orario della California, le 20 di questa sera in Italia.

A seguire due incontri del singolare femminile: non prima delle 22 ora italiana il bis della sfida giocata in Australia tra Swiatek e Collins e poi la partita Vekic-Wozniacki. Ancora Italia sul campo centrale in serata. Non prima delle 3 della notte Matteo Arnaldi gioca contro la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz.

Chiude il programma non prima delle 5 ora italiana Rybakina contro Podoroska. Il match tra Flavio Cobolli e Roberto Carablles Baena - rinviato dalla pioggia, si disputerà invece sullo Stadium 7 come terzo incontro.

Esordio di Jasmine Paolini e torna in campo Camila Giorgi

Sullo Stadium 2 dalle 20 ora italiana in serie Ostapenko-Kerber; Rublev-Murray; Shelton-Mensik.

Non prima delle 3 ora italiana Volynets-Jabeur e a chiudere Tiafoe-Lajovic. Notevole il programma dello Stadium 3 aperto da De Minaur contro Daniel, poi Zverev contro O'Connell e Pouille con Tsitsipas. Nella terza giornata di Indian Wells in campo anche altre due tenniste italiane.

Esordio nel torneo per Jasmine Paolini che affronta al secondo turno la tedesca Tatiana Maria. La partita è programmata come secondo incontro sul campo 6 dopo il match maschile tra Auger Aliassime e Lestienne in campo dalle 20 ora italiana.

Paolini presumibilmente in campo attorno alle 22 ora italiana. Infine Camila Giorgi giocherà sul campo 8 come terzo match (il primo scatta come sempre alle 20) contro la giocatrice della Repubblica Ceca Linda Noskova.

Ecco il programma completo della terza giornata del torneo di Indian Wells.