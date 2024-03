Wta Indian Wells - Vince Bronzetti, fuori Errani e Trevisan. Eliminata Venus Williams

© Clive Brunskill/Getty Images

Una vittoria, due sconfitte e una partita rimandata a oggi per pioggia. E' questo il bilancio delle partite delle quattro italiane in campo nel primo turno del WTA 1000 di Indian Wells. Lucia Bronzetti, avanza al secondo turno del torneo superando la polacca Magdalena Frech col punteggio di 6-2 6-4.

Primo set dominato per la giocatrice riminese che poi ha fatto la differenza nel decimo gioco del secondo set conquistando il break in un set molto lottato. Ora affronta al secondo turno l'ucraina Kalinina. Sara Errani che ha superato le qualificazioni era opposta a Naomi Osaka.

La partita sulla carta era decisamente complicata per la tennista italiana e così è stato. Il peso di palla della giocatrice giapponese era decisamente superiore ma Osaka ha alternato - soprattutto nel primo set - colpi vincenti a grossolani errori.

Errani ha avuto il merito di rimanere in scia e di non lasciare nulla di intentato ma alla distanza la forza della giocatrice quattro volte campionessa Slam è emersa tutta e ha chiuso col punteggio di 6-3 6-1. Martina Trevisan è stata sconfitta da Diane Parry.

7-5 6-3 il punteggio finale per la giocatrice francese che nel primo set ha messo in difficoltà l'italiana quasi in ogni turno di servizio e poi ha ottenuto il break decisivo al dodicesimo game. Nel secondo set Parry è salita 4-2 e ha chiuso 6-3.

Pioggia ancora protagonista a Indian Wells nella serata ed è stata rinviata a oggi la partita di Elisabetta Cocciaretto contro Peyton Stearns.

Jasmine Paolini e Camila Giorgi già al secondo turno

Ricordiamo che Jasmine Paolini, testa di serie numero 13, affronterà direttamente al secondo turno la tedesca Maria mentre è al secondo turno anche Camila Giorgi che nella prima giornata del torneo ha battuto Katie Boulter.

Nelle altre partite vittorie per la wild card Raducanu su Masarova, di Blinkova su Karolina Pliskova e per Wozniacki su Zhu. Fuori infine Venus Williams in tabellone con una wild card che è stata battuta dalla giapponese Nao Hibino col punteggio di 2-6 6-3 6-0.

La giocatrice, classe 1980, ha giocato un ottimo primo set, dal secondo parziale in poi la giapponese ha preso in mano il gioco e per la sette volte campionessa Slam non c'è stato più nulla da fare.