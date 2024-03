Laver Cup, ecco dove si giocherà l'edizione 2025 dell'evento ideato da Roger Federer

© Matthew Stockman-Getty Images for Laver Cup

Si deve ancora giocare l'edizione 2024 della Laver Cup in programma dopo gli Us Open alla Mercedes-Benz Arena di Berlino dal 20 al 22 settembre ma è già stata annunciata ufficialmente la sede dell'edizione 2025 che nel rispetto della rotazione si giocherà oltreoceano.

La città scelta è San Francisco, si giocherà al Chase Center dal 19 al 21 settembre 2025. Si va quindi questa volta sulla costa occidentale degli Usa ."Siamo entusiasti di portare la Laver Cup agli appassionati di sport di San Francisco e all'intera comunità della Bay Area - ha affermato Tony Godsick, presidente della Laver Cup e CEO di TEAM8.

Il Chase Center sarà la cornice perfetta per ospitare l’ottava edizione dell’evento, in una città cosmopolita che ama il suo sport ma è priva di un evento di tennis professionistico maschile di alto livello da oltre 10 anni".

La Laver Cup è una manifestazione che mette a confronto i tennisti europei contro altri tennisti del Resto del mondo in una competizione di tre giorni intitolata a Rod Laver, l'unico uomo a vincere due Grandi Slam nell'anno solare.

E la sua impresa nel 1969 a tutt'oggi non è stata ripetuta da nessun altro giocatore.

Roger Federer: ”San Francisco sarà un'ottima destinazione per la competizione”

Roger Federer, venti volte campione Slam e co-creatore della Laver Cup, parla al sito ufficiale della manifestazione: "San Francisco sarà un'ottima destinazione per la competizione.

I fan della Bay Area adoreranno il modo in cui la Laver Cup riunisce i migliori giocatori del mondo come compagni di squadra. Li vedranno mettere da parte le loro rivalità e sedersi insieme a bordo campo facendo il tifo a vicenda.

Questo non esiste da nessun’altra parte". "Molti giocatori di tennis - chiude poi Federer - sono essi stessi fan dell’NBA. Saranno entusiasti di esibirsi per la prima volta in una delle arene più spettacolari del mondo, sede dei Golden State Warriors".