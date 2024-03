Atp/Wta Indian Wells: Vincono Giorgi e Arnaldi. Sarà Kokkinakis a sfidare Sinner

© Michael Owens-Getty Images

Matteo Arnaldi ha battuto il francese Luca Van Assche 7-6 (8-6) 7-6 (7-3) e si è guadagnato un secondo turno quasi sicuramente sul campo Centrale di grande prestigio contro Carlos Alcaraz. Non era una partita facile per il ligure e l'inizio è stato in salita.

Arnaldi è andato sotto di un break e poi ha impattato sul 3-3. Il set è arrivato al tie break dove ha fatto la differenza un punto nel quale Arnaldi ha dato prova delle sue grandi doti di difensore resistendo a numerose accelerazioni del francese.

Nel secondo set Arnaldi è andato di nuovo sotto di un break ma anche qui ha recuperato. Conclusione ancora al tie break e di nuovo di successo per il giocatore ligure. Arnaldi ha vinto una partita difficile, non giocando un tennis al top delle sue possibilità ma contro un avversario tosto e riuscendo a tirare fuori il suo miglior tennis nei momenti importanti.

Intanto è noto chi sarà il primo avversario di Jannik Sinner a Indian Wells. Si tratta dell'australiano Thanasi Kokkinakis che ha superato l'americano Marcos Giron col punteggio di 6-3 7-5. Negli altri incontri principali di giornata Nakashima ha vinto il derby statunitense contro Eubanks per 7-6 6-3 e O'Connell ha sorpreso Draper col punteggio di 1-6 6-3 6-2.

Atteso l'esordio di Andy Murray che ha superato David Goffin - che aveva sconfitto Luca Nardi nell'ultimo turno di qualificazione - col punteggio di 6-3 6-2.

Camila Giorgi in grande spolvero domina Katie Boulter

Nel singolare femminile sontuosa prestazione di Camila Giorgi che al primo turno ha eliminato Katie Boulter.

La giocatrice inglese reduce dal trionfo domenica nel torneo Wta 500 di San Diego era probabilmente a corto di energie ma grande merito della giocatrice italiana è stato quello di non farla entrare in partita. Con il suo classico tennis per nulla attendista, Giorgi ha preso in mano la situazione quasi in ogni scambio portando a casa l'incontro in maniera nettissima col punteggio di 6-3 6-2.

Ora giocherà contro Noskova. Nelle altre partite vittoria per Kerber su Martic e Bouzkova su Sorribes Tormo. Tatiana Maria ha sconfitto al primo turno Aranxta Rus. Questo risultato interessa molto da vicino Jasmine Paolini perché la giocatrice tedesca sarà proprio l'avversaria della fresca campionessa di Dubai nel suo esordio al secondo turno del torneo di Indian Wells.

Dal tardo pomeriggio americano poi la pioggia è stata protagonista e sono state tante le partite rinviate: tra queste anche il ritorno in campo di Venus Williams con la sua partita contro Hibino sospesa dopo 2 giochi che proseguirà oggi.