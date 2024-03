Atp/Wta Indian Wells, Day 2: Errani gioca sul Centrale, 7 italiani in campo

© Alexander Scheuber-Getty Images for MatchMaker

La seconda giornata del Master 1000 di Indian Wells aveva come appuntamento principale l'esordio di Rafael Nadal ma il giocatore spagnolo che doveva essere impegnato contro il canadese Milos Raonic nella sessione serale ha dato forfait perché non si sente pronto per giocare.

Quindi nella sessione serale Milos Raonic sarà impegnato contro il lucky loser Sumit Nagal. Avrà l'onore del campo principale Sara Errani che, dopo aver superato in maniera brillante le qualificazioni, sfiderà Naomi Osaka.

Ecco il programma di giovedì 7 marzo relativo ai campi principali e alle gare dei tennisti italiani con gli aggiornamenti dopo lo stop anticipato per pioggia della prima giornata. Sullo Stadium 1 dalle 20 ora italiana lo svizzero Wawrinka sfida il ceco Machac, a seguire la prosecuzione del singolare femminile tra Venus Williams e Hibino stoppato sull'1-1 nel primo set ieri notte e poi sarà la volta di Sara Errani che sfiderà Naomi Osaka.

Non prima delle 3 del mattino della notte tra il 7 e l'8 marzo la partita Nagal-Raonic. Chiude il programma sullo Stadium 1 il singolare femminile Tomova-Kenin. Sullo Stadium 2 apre dalle 20 Raducanu contro la spagnola Masarova, poi la prosecuzione di Wozniacki-Zhu (7-6 0-1 il parziale), Monfils-Purcell e Michelsen-Munar, in sessione serale Stephens-Sherif e Van de Zandschulp-Shapovalov.

Ecco tutte le partite degli italiani impegnati nel primo turno

Detto di Sara Errani che sarà impegnata sul Centrale ecco le altre partite che vedono protagonisti i giocatori italiani. Sono sette in tutto gli azzurri in campo.

Lorenzo Sonego gioca il primo match dalle 20 italiane sullo Stadium 3 contro Miomir Kecmanovic, sullo stesso campo Fabio Fognini contro Bernabe Zapata Miralles diventa il quinto incontro del programma. Sul campo 4 ultimo match per Elisabetta Cocciaretto che sfida l'americana Peyton Stearns.

Sul campo 6: dalle 20 Magdalena Frech sfida Lucia Bronzetti. Martina Trevisan gioca come terzo match dalle 20 sul campo 9 contro Diane Parry. Infine c'è Flavio Cobolli in campo come ultimo incontro programmato sullo Stadium 7 contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Ricordiamo che nella giornata inaugurale sono arrivati i successi di Matteo Arnaldi e Camila Giorgi mentre Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nel maschile e Jasmine Paolini nel torneo femminile entreranno in campo direttamente dal secondo turno.

Ecco il programma integrale di giovedì 7 marzo a Indian Wells.