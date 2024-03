Dominic Thiem riparte dalla Rafael Nadal Academy e sfida un avversario particolare

© Julian Finney/Getty Images

È un momento molto importante e delicato per la carriera di Dominic Thiem. L'austriaco, vincitore degli Us Open nel 2020 ma ora crollato al numero 91 del mondo, non è riuscito a esprimersi a grandissimi livelli contro i migliori giocatori del mondo dopo un grave infortunio al polso.

Il 30enne ha così scelto di tornare ad allenarsi subito sulla terra battuta, facendo tappa alla Rafael Nadal Academy che lo ha accolto a braccia aperte. L'obiettivo è quello di ritrovare la migliore forma possibile per affrontare e guadagnare tanti punti negli appuntamenti in programma a Szekesfehervar (Ungheria), Zara (Croazia) e Napoli.

Il nativo di Wiener Neustadt ha svolto un allenamento speciale contro il cugino di Rafa, Joan Nadal, e poi si è trovato in questi giorni ad affrontare il giordano Abdullah Shelbayh.

"Voglio così avvicinarmi al numero 60-70 del ranking Atp e pianificare meglio i prossimi tornei, perché in questo momento è davvero dura.

Ogni 250 è difficilissimo da affrontare" è quanto evidenziato da Dominic Thiem nel corso di una recente conferenza stampa. Davanti ai media l'austriaco ha spiazzato i fan mettendo in bilico anche il suo futuro: "Vedo questo 2024 come un'ultima possibilità, se riesco posso svoltare rapidamente.

Sono tornato da due anni dall'infortunio, nel 2022 ho terminato come numero 100 e nel 2023 ho concluso la classifica alla posizione 98. Se finisco l'anno di nuovo in queste zone, devo capire se ne vale ancora la pena". Nel frattempo il vincitore di un titolo Slam si è separato ufficialmente da coach Benjamin Ebrahimzadeh dopo la sconfitta agli Australian Open.